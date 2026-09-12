Lo que pasó este sábado 12 de septiembre: las noticias que marcaron la jornada

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este sábado 12 de septiembre por hechos de interés nacional e internacional, entre ellos casos judiciales, situaciones que involucran a menores de edad, un llamado de las autoridades y el esperado regreso de Céline Dion a los escenarios.

-La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que activó sus protocolos de atención tras el fallecimiento de un niño de 10 años en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos. Como parte de las medidas adoptadas, los hermanos del menor quedaron bajo el cuidado y protección de un familiar, mientras la Procuraduría General de la Nación adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

-El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar un bus Toyota Coaster blanco, con placa GO9704 y unidad No. 299, que fue hurtado durante la madrugada de las instalaciones de la Oficina Regional de la institución en Penonomé, provincia de Coclé.

-Un hombre de 27 años quedó en detención provisional, luego de que la Fiscalía Regional de Veraguas lograra que un juez de garantías le imputara el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada, en perjuicio de una menor de 11 años.

La cantante canadiense Céline Dion volvió a presentarse ante sus fanáticos después de más de seis años de ausencia. Dion, de 58 años, inició una serie de 16 conciertos en la Plenitude Arena, en un regreso marcado por su lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que provoca rigidez muscular y dolorosos espasmos.

-El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió en su red social Truth Social un video relacionado con la operación militar estadounidense que, según la información difundida, terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del 3 de enero de 2026 en Fuerte Tiuna, Caracas.