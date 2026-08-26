Panamá y el mundo: estas fueron las noticias que marcaron la jornada de este miércoles 26 de agosto

La jornada informativa de este miércoles 26 de agosto estuvo marcada por noticias de interés nacional e internacional, entre anuncios del Gobierno panameño, acciones judiciales, temas relacionados con la seguridad social y acontecimientos registrados en otros países.

-El presidente José Raúl Mulino anunció que presentará ante la Asamblea Nacional la nueva marca país “Panamá, anfitrión del mundo”, con el objetivo de elevarla a ley y garantizar su continuidad más allá de los cambios de gobierno. Durante su presentación, destacó que la identidad debe mantenerse alejada de intereses políticos y contar con mecanismos para actualizarse periódicamente sin perder su esencia.

-La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión de más de 23 personas, presuntamente vinculadas a una red dedicada a la falsificación y comercialización de documentos utilizados para ingresar al sistema educativo panameño.

-El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el presupuesto de la institución para 2027, por un monto de $8,507 millones. De esta cifra, $5,923 millones serán destinados al funcionamiento y $2,584 millones al ahorro.

-La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió las citas para la tramitación de visas de inmigrante a nivel mundial. La medida se mantiene mientras el Departamento de Estado desarrolla una capacitación intensiva dirigida a funcionarios consulares.

-Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles a Colombia. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro se ubicó en Los Santos, Santander, y el movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 11:45 a. m., con una profundidad de 149 kilómetros y coordenadas de 6,82° de latitud y -73,11° de longitud.