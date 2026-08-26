Futuro del Ministerio de la Mujer divide opiniones: ¿ministerio o regreso al Inamu?

El futuro del Ministerio de la Mujer centró el debate sobre políticas públicas celebrado en el Salón Boquete de la Feria Internacional del Libro de Panamá, donde las especialistas Ana Matilde Gómez, Paulette Thomas y Vannie Arrocha hablaron sobre esta situación y la toma decisiones en igualdad de género.

La discusión sobre el Ministerio creado en marzo de 2023 mediante la Ley 375, se dio bajo la moderación de Gisela Tuñón, mientras las panelistas analizaron la propuesta legislativa para disolver la entidad y retornar al esquema de Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) frente a los cuestionamientos estatales sobre su ejecución presupuestaria.

Durante el foro, la jurista y ex diputada Ana Matilde Gómez afirmó que derogar el rango ministerial constituye un retroceso en el Estado de derecho al restar representación directa dentro del Consejo de Gabinete, argumentando que las limitaciones del organismo responden a la falta de financiamiento real.

Además, Gómez afirmó que recibir 8 millones de dólares con apenas treinta mil destinados a inversión pública, es absurdo:“si a un ministerio no le vas a dar el presupuesto que corresponda a las responsabilidades que le asigna la política pública, tú no lo puedes evaluar como que no servía y simplemente deshacerlo”.

Por su parte, la diputada Paulette Thomas sostuvo que la elevación a ministerio representó una medida superficial que incrementó la burocracia y la politización de los nombramientos.

Thomas defendió el retorno a la figura de instituto mediante la implementación de concursos públicos de méritos al manifestar que “lo que más me gusta de que regrese el Instituto Nacional de la Mujer es que va a salir la politiquería del instituto” para garantizar la contratación de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales.

Asimismo, la periodista Vannie Arrocha recordó que la jerarquía ministerial constituye una reivindicación histórica del movimiento de mujeres trazada desde la década de 1990, enfatizando que: “aceptar que no hay dinero para el Ministerio de la Mujer, pero que sí hay dinero para otras cosas, es autolesionarnos”.

De igual forma, Arrocha cuestionó la intención de disolver la entidad tras señalar que “ni siquiera le dieron chance a que funcionara” antes de realizar una evaluación institucional técnica y rigurosa.

En el escenario político actual, la propuesta para disolver el Ministerio de la Mujer y retornar al Inamu fue aprobada en primer debate el 3 de febrero de 2026 por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional. El proyecto de ley se encuentra pendiente de su segundo debate ante el pleno.

De manera complementaria, el conversatorio abordó las fallas de seguimiento en la emisión de boletas de alejamiento frente al aumento de femicidios, sumado a la necesidad de renovar los programas de educación sexual e integrar los aportes históricos de las mujeres en el plan de estudios escolar.

Para concluir la jornada, asistentes del público sugirieron reemplazar la noción de igualdad por la de equidad en el lenguaje institucional, planteando que las diferencias biológicas y las disparidades socioeconómicas del país requieren intervenciones estatales adaptadas a las condiciones reales de cada ciudadana.