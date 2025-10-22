Polémica por la eliminación del Ministerio de la Mujer: voces de alerta ante un posible retroceso

La decisión del Ejecutivo de eliminar el Ministerio de la Mujer y revivir el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) ha desatado una ola de reacciones políticas y sociales. El proyecto, aprobado en Consejo de Gabinete, busca volver al modelo institucional previo a 2023, cuando la política de género dependía del Inamu y no de una cartera ministerial autónoma.La medida, que aún debe ser debatida en la Asamblea Nacional, ha sido considerada por sectores de la sociedad civil como un retroceso en los derechos humanos de las mujeres, especialmente en un contexto donde los casos de femicidio y violencia de género continúan en aumento.El Ministerio de la Mujer fue creado oficialmente el 8 de marzo de 2023 mediante la Ley 375, como resultado de una larga lucha del movimiento feminista panameño por dotar a las políticas de género de autonomía, jerarquía y presupuesto propio dentro del Estado.La exministra de la institución, Juana Herrera, le contó a ‘La Decana’ que durante su gestión impulsó una estructura organizativa completa, reglamentó la ley, aprobó protocolos de atención a víctimas de violencia, firmó convenios con entidades públicas y privadas, y desarrolló la Política Pública de Igualdad de Oportunidades 2020-2024. Además, se abrieron oficinas de atención de pensiones alimenticias y se fortalecieron programas de apoyo a mujeres rurales y trabajadoras.'Es un franco retroceso a los derechos humanos de las mujeres. No hay justificación técnica ni presupuestaria para eliminar el ministerio', expresó Herrera en entrevista con La Estrella de Panamá.'No es lo mismo un ministerio que un instituto: el primero tiene capacidad de ejecución directa, el segundo debe pedir autorización jerárquica', añadió.