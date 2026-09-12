Trump publica video sobre captura de Maduro y Cilia Flores durante operación en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en la madrugada de este sábado 12 de septiembre en su red social Truth Social un video relacionado con la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada de este 3 de enero de 2026 en fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela.

El material difundido por Trump reúne imágenes de la operación y declaraciones de funcionarios de su administración, entre ellas las del entonces secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En el video también aparecen tomas de los sobrevuelos de helicópteros estadounidenses sobre Caracas y registros de los ataques ejecutados contra instalaciones militares venezolanas durante la operación.

La captura ocurrió después de una incursión de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano. De acuerdo con la versión de Estados Unidos, Maduro y Flores fueron localizados en su residencia y posteriormente trasladados fuera de Venezuela. Trump confirmó la captura a través de Truth Social alrededor de las 4:21 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos.

El video también muestra imágenes de Maduro después de su captura. Trump había publicado previamente en Truth Social una fotografía del exmandatario venezolano a bordo del buque de guerra estadounidense USS Iwo Jima, donde aparece con ropa deportiva gris, los ojos cubiertos y bajo custodia estadounidense.

La publicación incorpora además registros de Maduro en los que amenazaba o advertía sobre una eventual respuesta de Venezuela frente a Estados Unidos, contrastados con las imágenes posteriores de su captura.

La operación, según la versión estadounidense, involucró fuerzas militares y agencias de seguridad y se desarrolló durante la madrugada en Caracas. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, explicó posteriormente que helicópteros de una fuerza de extracción llegaron al objetivo mientras aeronaves de combate y drones proporcionaban cobertura aérea.

Meses después de la captura, Cilia Flores solicitó al juez federal Alvin Hellerstein que le permita continuar el proceso bajo arresto domiciliario, alegando un deterioro de su condición cardíaca.

Sus abogados plantearon que permanezca en una residencia privada en Manhattan bajo vigilancia armada las 24 horas, monitoreo electrónico, cámaras y restricciones para las visitas. La defensa sostiene que Flores necesita atención cardiológica y podría requerir un procedimiento médico.

Según reportes recientes, los fiscales federales se oponen a que Flores sea liberada para cumplir arresto domiciliario, mientras que el juez aún no ha emitido una decisión sobre la solicitud.