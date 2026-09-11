Tocumen prepara arbitraje contra Odebrecht por ‘ruinas’ en la Terminal 2

El Aeropuerto Internacional de Tocumen prepara un nuevo proceso arbitral contra Odebrecht por daños relacionados con las áreas de la Terminal 2, luego de que las partes no lograran un acuerdo durante la etapa de negociación.

La asesora legal de Tocumen, María Teresa Ponce, explicó que este caso corresponde a un proceso distinto al arbitraje anterior que terminó con un fallo favorable al aeropuerto por $30.76 millones.

“Son dos procesos arbitrales diferentes”, aclaró Ponce durante la comparecencia ante diputados.

El primer proceso se relacionó con daños y perjuicios vinculados con la Terminal 2. Según explicó la asesora legal, el tribunal arbitral reconoció a favor de Tocumen $30.76 millones por daños y lucro cesante. La parte demandada intentó anular el resultado, pero en octubre de 2025 un tribunal confirmó la validez del laudo.

Tocumen mantiene las gestiones para cobrar ese dinero. Sin embargo, Ponce advirtió que la recuperación depende de los activos disponibles y del orden de prelación de los acreedores, debido a la situación de insolvencia de Odebrecht.

El segundo proceso corresponde a daños en áreas de plataforma y de circulación de aeronaves de la Terminal 2. Tocumen notificó formalmente la existencia de la disputa y abrió una etapa de negociación que no produjo un acuerdo.

Por ello, la administración del aeropuerto prepara la documentación para iniciar un nuevo arbitraje.

Tocumen calcula $6 millones en reparaciones

El gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz, informó que la administración destinó aproximadamente $6 millones durante los últimos dos años y medio a trabajos de mantenimiento y reparación relacionados con esta situación.

Ruiz explicó que el costo estimado para reparar las áreas afectadas ronda los $15 millones.

“Hay que reparar esto lo antes posible”, afirmó el gerente de Tocumen al explicar la necesidad de atender las deficiencias para evitar que los costos continúen aumentando.

Según Ruiz, mantener las reparaciones durante varios años podría representar un gasto considerable para el aeropuerto.

“Son 6 millones de dólares en 2 años y medio”, señaló. También advirtió que, si el problema continúa, el costo acumulado de las reparaciones podría acercarse o incluso superar el monto necesario para ejecutar una reparación integral.

La garantía y la figura de ruina de la obra

Durante la comparecencia también surgieron preguntas sobre las garantías de las obras de la Terminal 2.

Ponce explicó que algunas áreas ya perdieron el periodo de garantía, por lo que Tocumen analiza la vía legal de la denominada ruina de la obra, que permite reclamar por determinados daños dentro del plazo establecido por la legislación.

La funcionaria también explicó que existió una fianza de cumplimiento y que Tocumen acudió a la aseguradora correspondiente para atender trabajos de garantía. Parte de esas reclamaciones se gestionó mediante la aseguradora y no directamente con recursos del aeropuerto.

Ramón Zambrano, vicepresidente de Ingeniería y Proyectos de Tocumen, distinguió entre los trabajos relacionados con elementos no aceptados o pendientes de la terminal y las reparaciones de las áreas de circulación de aeronaves, que forman parte del nuevo conflicto que podría llegar a arbitraje.

Tocumen busca evitar otro proceso sin acuerdo

Ruiz recordó que la administración intentó encontrar una solución antes de recurrir nuevamente a un proceso arbitral.

Según explicó, representantes de Odebrecht se acercaron para solicitar más tiempo con el propósito de realizar estudios sobre los daños. La posición de Tocumen fue que la empresa debía asumir su responsabilidad.

“Háganse responsables”, dijo Ruiz al resumir la postura que mantuvo la administración durante las conversaciones.

Al no concretarse un acuerdo, Tocumen decidió avanzar hacia un nuevo proceso.

“Heredamos muchas cosas que dan rabia, la verdad. Como panameño dan rabia, pero la estamos haciendo frente”, manifestó Ruiz.

El nuevo arbitraje busca establecer las responsabilidades y el alcance de los daños, mientras Tocumen mantiene los trabajos necesarios para garantizar la operación segura de la Terminal 2.