Chile recuerda a Salvador Allende mientras José Antonio Kast evita homenajes oficiales

Por primera vez en la historia democrática de Chile, no se realizarán homenajes de Estado por parte del gobierno de José Antonio Kast para conmemorar un año más del golpe de Estado de 1973, que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende.

En anticipación a esta fecha, el ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo chileno, Claudio Alvarado, expresó ayer que el 11 de septiembre “es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos”.

“Estamos preocupados y trabajando día a día en las prioridades de las personas. Y pensando cómo ese trabajo contribuye a construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado”, agregó, citado por el diario español El País.

El mandatario chileno, en cambio, aseguró la semana pasada que, si alguien quisiera, podría orar en la misa que se celebra cada viernes en el palacio presidencial de La Moneda.

“Nosotros estamos hoy día orando por el Chile de hoy y el Chile del futuro”, señaló Kast durante su intervención, la semana pasada, en el encuentro de dirigentes de ultraderecha Foro Madrid, celebrado en Santiago.

El mandatario no se refirió explícitamente al quiebre del hilo constitucional que dio paso a una dictadura de 17 años, encabezada por el general del Ejército chileno Augusto Pinochet, y que dejó centenares de muertos, desaparecidos y perseguidos políticos.

En cambio, la oposición chilena criticó el silencio de Kast y fustigó las palabras del presidente argentino Javier Milei, quien elogió el golpe de Estado en suelo chileno.

Por ejemplo, el Partido Socialista de Chile consideró “inaceptable” la reivindicación de Milei, quien tildó a los izquierdistas de “zurdos mugrosos”. El partido calificó estas expresiones como “epítetos y groserías” dirigidos contra quienes piensan distinto.

Incluso un dirigente de uno de los partidos tradicionales de la derecha chilena, la Unión Democrática Independiente (UDI), Iván Moreira, fustigó a Milei por su intromisión en el relato histórico del 11 de septiembre.

“Para un sector de la ultraderecha, el presidente Milei es un genio, es un crack. Pero la mayoría de los chilenos no podemos aceptar que un presidente de Argentina tenga el derecho a ser grosero e insultar a la historia política chilena, con sus luces y sus sombras (...) De izquierda a derecha tenemos que tener algo de dignidad y decir: ‘Basta, señor Milei’”, declaró, citado por El País.