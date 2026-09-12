Francia busca negocios e inversión en Panamá: Forissier llega este lunes

El ministro de Comercio de Francia, Nicolas Forissier, visitará Panamá el 14 de septiembre con una agenda orientada al comercio, la inversión y las oportunidades para empresas francesas en proyectos de infraestructura.

El Canal de Panamá será uno de los principales temas de la visita. El Ministerio de Exteriores francés señaló que las reuniones con autoridades de la vía interoceánica permitirán conocer sus perspectivas de desarrollo y las oportunidades que esos proyectos pueden generar para las empresas de Francia, según una publicación de agencia EFE.

Forissier se reunirá con José Ramón Icaza Clément, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. También tiene previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, además de otros funcionarios.

La agenda francesa trasciende al Canal. París quiere que sus empresas participen en los grandes proyectos de infraestructura de Panamá y explorar nuevas oportunidades de cooperación en sectores en los que Francia considera que cuenta con experiencia, como agua y saneamiento, transporte urbano y ferroviario, seguridad e infraestructuras estratégicas.

El transporte tendrá un espacio particular en la visita. Panamá prepara la licitación para ampliar su línea de suburbano y, por ello, Forissier se reunirá con el director general adjunto del Metro de Panamá, Alberto Noriega, para conocer proyectos y posibilidades de participación empresarial.

En materia de seguridad, el ministro francés se reunirá con Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, y con empresas del sector.

Francia amplía su presencia empresarial

Según datos del Ministerio de Exteriores francés, la presencia económica de Francia en Panamá creció de forma notable desde la década de 2000, tanto en comercio como en inversión directa y contratos.

Alrededor de 100 empresas francesas, entre ellas unas 30 filiales de grandes compañías, tienen inversiones en Panamá. La mayoría también utiliza el país como plataforma regional.Francia identifica oportunidades para sus empresas en el transporte y las ciudades sostenibles, dos áreas relacionadas con la inversión panameña en infraestructura.

De acuerdo con las cifras oficiales, la infraestructura recibió el equivalente al 8% del presupuesto gubernamental en 2023.En octubre de 2022, un grupo de empresas francesas visitó Panamá por iniciativa de MEDEF International.

Comercio bilateral

El intercambio comercial entre Francia y Panamá alcanzó 419 millones de euros en 2023. Panamá fue ese año el séptimo cliente de Francia y generó su tercer mayor superávit comercial en América Latina, según las cifras del Ministerio de Exteriores francés.

El comercio bilateral creció casi 25% frente a 2022.Las exportaciones francesas a Panamá sumaron 438 millones de euros en 2023. Francia ocupó el decimoséptimo lugar entre los proveedores del país. Los productos farmacéuticos y químicos representaron el 36% de esas ventas, mientras los perfumes y cosméticos aportaron otro 27%.

Las importaciones francesas desde Panamá alcanzaron 19 millones de euros, cifra que colocó a Panamá en el cuadragésimo segundo puesto entre los clientes de Francia. Las compras correspondieron principalmente a productos de la industria agroalimentaria, como bebidas, grasas animales, cuero y artículos de cuero.

La visita de Forissier plantea una agenda que combina el interés francés por los proyectos del Canal con nuevas oportunidades para sus empresas en infraestructura, transporte, seguridad y otros sectores de la economía panameña.