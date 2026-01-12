Delcy Rodríguez, una semana encargada de una Venezuela bajo la lupa de Trump

<b>Una semana después de jurar como presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez ha impuesto un ritmo de Gobierno discreto</b>, orientado a <b>mantener vínculos con Nicolás Maduro y el legado de Hugo Chávez</b>, mientras <b>intenta tender puentes con la Administración de Donald Trump</b>.En ocho días, <b>Rodríguez ha reducido la exposición mediática</b>, sustituyendo los discursos largos y programas televisados de Maduro por <b>comunicados oficiales, declaraciones puntuales del ministro Freddy Ñáñez y actos breves</b>.<b>No ha participado en las marchas chavistas</b> convocadas para <b>rechazar el ataque militar estadounidense y exigir la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores</b>, cuya detención ha sido denunciada por el oficialismo.En su primer día de gestión, <b>visitó el Cuartel de la Montaña</b>, donde reposan los restos de <b>Hugo Chávez</b>, figura central del chavismo.'Aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos', <b>afirmó Delcy Rodríguez</b>, en respuesta a informaciones sobre 'quién manda en Venezuela'.Rodríguez <b>aludió a una publicación de Donald Trump en Truth Social</b>, donde difundió <b>una imagen manipulada de Wikipedia atribuyéndose el cargo de 'presidente interino de Venezuela' en enero de 2026</b>.Trump, por su parte, <b>ha lanzado amenazas contra la Administración de Rodríguez</b>, advirtiendo que <b>'pagará un precio muy alto'</b>, tras <b>el ataque militar estadounidense del 3 de enero y la captura de Maduro y Cilia Flores</b>.Tras una semana en el cargo, <b>la relación con Estados Unidos ha cambiado de tono</b>, según Rodríguez, <b>dentro del respeto y la legalidad internacional</b>.El <b>7 de enero, PDVSA confirmó negociaciones con EE.UU. para la venta de petróleo</b>, después de que Trump afirmara que Caracas estaba dispuesta a <b>entregar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo</b>.Un día después, <b>Jorge Rodríguez anunció la liberación de un 'número importante' de detenidos</b>, sin precisar la cifra.Ese mismo día, <b>Delcy Rodríguez rindió homenaje a militares venezolanos y cubanos fallecidos en el ataque estadounidense</b>, en un acto acompañada por el alto mando militar.Finalmente, <b>el 9 de enero ambos Gobiernos confirmaron el envío de delegaciones diplomáticas</b> para <b>explorar la reapertura de las embajadas de Venezuela en EE.UU. y de EE.UU. en Venezuela</b>.'<b>Se está avanzando en el reinicio y apertura de las embajadas</b>', afirmó <b>Diosdado Cabello</b>, quien <b>respaldó a Rodríguez y reiteró el reclamo por el retorno de Maduro y Cilia Flores</b>.