Delcy Rodríguez, una semana encargada de una Venezuela bajo la lupa de Trump

Una semana después de jurar como presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez ha impuesto un ritmo de Gobierno discreto, orientado a mantener vínculos con Nicolás Maduro y el legado de Hugo Chávez, mientras intenta tender puentes con la Administración de Donald Trump.

En ocho días, Rodríguez ha reducido la exposición mediática, sustituyendo los discursos largos y programas televisados de Maduro por comunicados oficiales, declaraciones puntuales del ministro Freddy Ñáñez y actos breves.

No ha participado en las marchas chavistas convocadas para rechazar el ataque militar estadounidense y exigir la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, cuya detención ha sido denunciada por el oficialismo.

En su primer día de gestión, visitó el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez, figura central del chavismo.

“Aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos”, afirmó Delcy Rodríguez, en respuesta a informaciones sobre “quién manda en Venezuela”.

Rodríguez aludió a una publicación de Donald Trump en Truth Social, donde difundió una imagen manipulada de Wikipedia atribuyéndose el cargo de “presidente interino de Venezuela” en enero de 2026.

Trump, por su parte, ha lanzado amenazas contra la Administración de Rodríguez, advirtiendo que “pagará un precio muy alto”, tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y la captura de Maduro y Cilia Flores.

Tras una semana en el cargo, la relación con Estados Unidos ha cambiado de tono, según Rodríguez, dentro del respeto y la legalidad internacional.

El 7 de enero, PDVSA confirmó negociaciones con EE.UU. para la venta de petróleo, después de que Trump afirmara que Caracas estaba dispuesta a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

Un día después, Jorge Rodríguez anunció la liberación de un “número importante” de detenidos, sin precisar la cifra.

Ese mismo día, Delcy Rodríguez rindió homenaje a militares venezolanos y cubanos fallecidos en el ataque estadounidense, en un acto acompañada por el alto mando militar.

Finalmente, el 9 de enero ambos Gobiernos confirmaron el envío de delegaciones diplomáticas para explorar la reapertura de las embajadas de Venezuela en EE.UU. y de EE.UU. en Venezuela.

“Se está avanzando en el reinicio y apertura de las embajadas”, afirmó Diosdado Cabello, quien respaldó a Rodríguez y reiteró el reclamo por el retorno de Maduro y Cilia Flores.