Apagón en Panamá: más de 20 mil clientes quedaron sin luz en varios sectores

Más de 20 mil clientes de Naturgy se quedaron sin suministro eléctrico durante aproximadamente cinco minutos la mañana de este martes 3 de noviembre, debido a un evento externo en la red eléctrica, informó la empresa distribuidora.
De acuerdo con un comunicado de Naturgy, la incidencia se registró a las 8:33 a.m. y tuvo su origen en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), debido a la pérdida de generación en la Central Costa Norte.
La interrupción afectó a clientes de varios sectores de la ciudad de Panamá, entre ellos Betania, Dos Mares, Albrook y El Cangrejo.
Además fueron afectados los clientes de El Carmen, Edison Park, La Alameda, Vía Israel, San Francisco, Vía Porras, Vía Italia, Punta Pacífica y Paitilla.
La empresa indicó que el evento fue ajeno a su responsabilidad y que, siguiendo los procedimientos establecidos, realizó las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho para normalizar el suministro eléctrico.
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