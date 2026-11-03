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Apagón en Panamá: más de 20 mil clientes quedaron sin luz en varios sectores

La incidencia se registró a las 8:33 a.m. y tuvo su origen en el Sistema Interconectado Nacional.
La incidencia se registró a las 8:33 a.m. y tuvo su origen en el Sistema Interconectado Nacional. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 03/11/2026 10:54
La empresa indicó que el evento fue ajeno a su responsabilidad y que, siguiendo los procedimientos establecidos.

Más de 20 mil clientes de Naturgy se quedaron sin suministro eléctrico durante aproximadamente cinco minutos la mañana de este martes 3 de noviembre, debido a un evento externo en la red eléctrica, informó la empresa distribuidora.

De acuerdo con un comunicado de Naturgy, la incidencia se registró a las 8:33 a.m. y tuvo su origen en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), debido a la pérdida de generación en la Central Costa Norte.

La interrupción afectó a clientes de varios sectores de la ciudad de Panamá, entre ellos Betania, Dos Mares, Albrook y El Cangrejo.

Además fueron afectados los clientes de El Carmen, Edison Park, La Alameda, Vía Israel, San Francisco, Vía Porras, Vía Italia, Punta Pacífica y Paitilla.

La empresa indicó que el evento fue ajeno a su responsabilidad y que, siguiendo los procedimientos establecidos, realizó las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho para normalizar el suministro eléctrico.

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