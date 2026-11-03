IFARHU desembolsa más de $137 millones en 2026 y anuncia nuevo pago de $40 millones

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que ha desembolsado más de $137 millones en programas de becas y asistencia educativa durante 2026, beneficiando a más de 210 mil estudiantes hasta octubre.

La entidad se pronunció ante los cuestionamientos sobre supuestos atrasos en el pago de estos beneficios y aseguró que mantiene la ejecución de sus programas educativos, además de avanzar con nuevos desembolsos.

En cuanto al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), el IFARHU detalló que ha realizado dos pagos por un total de $102.2 millones. Esta cifra incluye un desembolso extraordinario para estudiantes de las provincias afectadas por los movimientos sísmicos.

Por otro lado, en los programas de becas se han destinado $25.4 millones para 68,144 nuevos beneficiarios y otros $9.5 millones para cubrir 47,084 becas vigentes.