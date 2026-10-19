IFARHU anuncia pagos del PASE-U y explica qué ocurre con las becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará esta semana el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para más de 136 mil beneficiarios de las áreas afectadas por el terremoto, con un desembolso que supera los 15 millones de dólares.

Así lo informó el director de la entidad, Carlos Godoy, durante una entrevista en SerTV Noticias, en la que detalló que el pago correspondiente alcanzará a 136,689 beneficiarios de este programa de apoyo económico estudiantil.

Godoy también se refirió al proceso de desembolso del Concurso General de Becas y explicó que la institución está generando los pagos correspondientes a los nuevos beneficiarios, debido a que las becas deben tramitarse mediante resoluciones de 25 casos.

Según el director, se otorgaron más de 118 mil beneficios, por lo que los desembolsos se realizarán progresivamente a medida que las resoluciones reciban el refrendo correspondiente. Este procedimiento podría extenderse durante los próximos días.