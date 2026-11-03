Marco Rubio felicita a Panamá por sus 123 años de vida republicana y destaca la relación con Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al pueblo panameño por los 123 años de vida republicana, mediante un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, en el que resaltó los avances en la relación bilateral y la cooperación entre ambos países.

En el comunicado señaló que Panamá ha sido uno de los socios más importantes para los Estados Unidos y que seguirán brindado apoyo al territorio panamaeño tras el reciente terremoto del 9 de octubre. “En nombre de los Estados Unidos de América, felicito al pueblo de Panamá en el 123.º aniversario de su independencia. Panamá es uno de nuestros socios más importantes y seguiremos apoyándolos en su recuperación tras el reciente terremoto”, expresó.

El jefe de la diplomacia estadounidense también hizo referencia a las iniciativas de seguridad regional en las que participa Panamá, entre ellas el Escudo de las Américas, la Coalición Contra los Cárteles de las Américas y Pax Silica.

Asimismo, mencionó los ejercicios militares PANAMAX, que, según el comunicado, representaron el primer ejercicio real a gran escala en 14 años, como parte de los esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad del Canal de Panamá.

En el comunicado señaló que Panamá ha sido uno de los socios más importantes para los Estados Unidos .

En ese sentido, señaló que Panamá está desarrollando inversiones históricas en el Canal y buscando atraer capital para sectores como tecnología, ciberseguridad e infraestructuras críticas, además de salud y educación.

El secretario de Estado concluyó su mensaje con un saludo al pueblo panameño por las celebraciones del 3 de noviembre y reiteró la importancia de la alianza entre ambos países.

“Panamá está realizando inversiones históricas en el Canal y buscando inversión en tecnología, ciberseguridad y otras infraestructuras críticas, así como en salud y educación. Les deseo al pueblo de Panamá una feliz celebración”, concluyó.