Estados Unidos reubica activos militares para apoyar a Panamá tras el terremoto, anuncia Pete Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la mañana de este sábado 10 de octubre que su país reubicó activos militares para apoyar a Panamá en las labores de asistencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre.
En una publicación en su cuenta de X, Hegseth señaló que la medida se tomó en el marco de la cooperación ampliada en materia de seguridad entre el Departamento de Guerra estadounidense y el presidente panameño, José Raúl Mulino.
“Gracias a la cooperación ampliada en materia de seguridad entre el Departamento de Guerra y el presidente @JoseRaulMulino, inmediatamente reubicamos activos militares para asistir a Panamá con el alivio humanitario”, escribió el funcionario.
Hegseth también expresó su solidaridad con los panameños afectados por el movimiento sísmico.
“Estoy orando por el pueblo de Panamá mientras se recuperan del terremoto de ayer”, publicó.
El secretario de Guerra agregó que Estados Unidos mantendrá su respaldo a los países de la región. “Estados Unidos continuará apoyando a nuestros amigos y socios en el Hemisferio Occidental”, indicó.
Hasta el momento, en su publicación, Hegseth no precisó qué activos militares fueron reubicados ni detalló las operaciones que realizarán en territorio panameño.
El sismo de magnitud 7.5 se registró a las 12:56 p.m. del viernes 9 de octubre y tuvo su epicentro en Tonosí, provincia de Los Santos.
El movimiento telúrico provocó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales y carreteras de distintas provincias, según el balance preliminar divulgado por el Centro de Operaciones de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil.
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