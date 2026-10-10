Estados Unidos reubica activos militares para apoyar a Panamá tras el terremoto, anuncia Pete Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la mañana de este sábado 10 de octubre que su país reubicó activos militares para apoyar a Panamá en las labores de asistencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre.

En una publicación en su cuenta de X, Hegseth señaló que la medida se tomó en el marco de la cooperación ampliada en materia de seguridad entre el Departamento de Guerra estadounidense y el presidente panameño, José Raúl Mulino.

“Gracias a la cooperación ampliada en materia de seguridad entre el Departamento de Guerra y el presidente @JoseRaulMulino, inmediatamente reubicamos activos militares para asistir a Panamá con el alivio humanitario”, escribió el funcionario.

Hegseth también expresó su solidaridad con los panameños afectados por el movimiento sísmico.