Cerca de 70 pacientes son atendidos en carpas tras daños en hospital de Penonomé

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la mañana de este sábado 10 de octubre que habilitó hospitales modulares para reforzar la atención médica en Penonomé, provincia de Coclé, luego de las afectaciones que sufrió el hospital de esta localidad por el terremoto de magnitud 7.5 registrado este viernes 9 de octubre en Panamá.

Con este escenario el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que cerca de 70 pacientes estaban siendo atendidos en carpas debido a las condiciones de las instalaciones hospitalarias.

Boyd Galindo indicó que los módulos cuentan con aire acondicionado y permitirán brindar atención mientras se evalúan los daños y se determinan las estructuras que pueden seguir utilizándose.

“Como ustedes pueden ver, el movimiento sanitario se ha multiplicado, la afectación, entonces los pacientes tienen que estar atendiéndose en carpas”, explicó el funcionario durante una visita a Penonomé.

Boyd Galindo señaló que algunos hospitales modulares ya estaban siendo habilitados y que esperaba que durante este sábado 10 de octubre comenzaran a funcionar otros módulos para ampliar la capacidad de atención.

El titular del Minsa indicó que se realiza un inventario de las necesidades de las instalaciones afectadas para determinar los insumos y recursos que deben trasladarse a las áreas que los requieran.

Además, un equipo procedente del estado de Virginia, Estados Unidos, en coordinación con la Embajada estadounidense, participa en la evaluación de las estructuras hospitalarias para identificar cuáles pueden utilizarse temporalmente y cuáles necesitan reparaciones completas.

Entre las instalaciones que presentan afectaciones mencionó el hospital Anita Moreno, mientras que en el nuevo Hospital Aquilino Tejeira, que se encuentra en construcción, las reparaciones se realizarán con la participación de los constructores que trabajan en el proyecto.

El ministro también aseguró que el nuevo Hospital del Niño, en construcción, no registró afectaciones por el sismo.

Sobre la atención de pacientes que requieren hemodiálisis, Boyd Galindo explicó que se deben evaluar espacios adecuados para mantener el servicio, debido a que estos procedimientos requieren equipos específicos, entre ellos una máquina de ósmosis que no puede trasladarse fácilmente.

El ministro confirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían reportado víctimas fatales, aunque sí personas heridas en distintas zonas afectadas por el terremoto.

Precisó que en Tonosí, provincia de Los Santos, ocho personas con fracturas de huesos largos estaban siendo evacuadas por vía aérea debido a las dificultades para acceder por carretera.

El personal médico y de enfermería del Minsa mantiene la atención de los afectados pese a las dificultades de acceso y las condiciones de las instalaciones.

Boyd Galindo anunció que las instalaciones maternoinfantiles funcionarían las 24 horas del día, los siete días de la semana, mientras se normalizan las condiciones en las zonas afectadas.

El ministro indicó que, después de su visita a Penonomé, se trasladaría a Chitré, Las Tablas, Tonosí, Soná y Santiago para conocer la situación de los servicios de salud y evaluar las necesidades de cada región.

El terremoto de magnitud 7.5, registrado a las 12:56 p. m. del viernes 9 de octubre, tuvo su epicentro en Tonosí y provocó daños en viviendas, edificios públicos e instalaciones de salud en varias provincias del país.