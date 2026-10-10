Nueve hospitales reportan afectaciones tras el terremoto en Panamá

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el viernes 9 de octubre provocó afectaciones en hospitales y centros de salud de varias provincias, según el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil.

El reporte, con corte a las 8:00 p.m. del viernes, detalla daños en instalaciones sanitarias de Veraguas, Coclé, Los Santos, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste y Colón. Además, en la provincia de Panamá se realizaron evacuaciones preventivas de hospitales y centros de salud mientras continuaba el monitoreo de las condiciones de seguridad.

En Veraguas, las autoridades reportaron ocho centros de salud con afectaciones menores o parciales. La provincia también registró daños en viviendas, escuelas, iglesias y carreteras, así como interrupciones en los servicios de electricidad, agua e internet al momento del balance.

En Coclé, dos hospitales presentaron afectaciones menores. Por su parte, en Los Santos, cuatro hospitales reportaron daños parciales como consecuencia del sismo.

La provincia de Herrera también registró afectaciones en su infraestructura sanitaria. El balance identificó daños parciales en los hospitales Nelson Collado y Cecilio Castillero, aunque no precisó el alcance de los daños en cada instalación.

En Chiriquí, las autoridades informaron de afectaciones en un centro de salud, sin detallar la gravedad de los daños ni identificar el establecimiento.

Mientras tanto, en Panamá Oeste, dos centros de salud presentaron afectaciones parciales. En Colón, el hospital de San Juan también registró daños parciales, según el informe preliminar.

En la provincia de Panamá, varios hospitales y centros de salud fueron evacuados como medida preventiva tras el terremoto. Los estamentos de seguridad y emergencia mantuvieron el monitoreo de las instalaciones y de los niveles del mar.

El balance no especificó cuántos establecimientos fueron evacuados ni confirmó daños estructurales en los centros sanitarios desalojados.

Las afectaciones en la infraestructura sanitaria forman parte de los daños reportados tras el terremoto, cuyo epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de cuatro kilómetros. El movimiento telúrico se registró a las 12:56 p.m. del viernes 9 de octubre.

El desglose provincial facilitado menciona 20 hospitales y centros de salud con afectaciones, aunque esta cifra corresponde únicamente a los establecimientos identificados en el reporte por provincia y no necesariamente representa el total nacional.

Hasta el cierre del balance preliminar, las autoridades continuaban con las labores de evaluación de daños y atención de emergencias en las zonas afectadas.