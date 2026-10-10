Terremoto en Panamá causa 27 heridos y daños en viviendas, hospitales y escuelas

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre dejó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales y carreteras de varias provincias, de acuerdo con el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias (COE Nacional) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El informe, con corte a las 8:00 p.m. del viernes, señala que 188 centros educativos oficiales reportaron afectaciones, según datos del Ministerio de Educación (Meduca).

Además, las autoridades informaron de daños en infraestructuras de plantas potabilizadoras en el país y precisaron que la potabilizadora de Chilibre operaba al 20% de su capacidad.

El sismo se registró a las 12:56 p.m., con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de 4 kilómetros.

En la provincia de Veraguas, las autoridades reportaron 18 residencias con daños parciales o totales, ocho centros de salud con afectaciones menores o parciales y 35 escuelas afectadas, principalmente en los distritos de Mariato y Soná.

También se reportaron daños en tres iglesias, tres edificios gubernamentales, tres tramos de infraestructura vial y tres puentes. Los hundimientos y deslizamientos de tierra afectaron carreteras, mientras que los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro quedaron incomunicados por el colapso de vías.

Entre las zonas más afectadas figuran sectores de Soná, como el centro del distrito, Hicaco, Río Grande, Guarumal, San Lorenzo y Arrimadero, así como Cativé, Arenas, Quebro y Cacao, en Mariato.

El balance indicó que la provincia de Veraguas permanecía sin suministro de electricidad, agua ni internet al momento del reporte. Además, se registró el rescate de una persona con lesiones menores.

En Coclé, se contabilizaron 50 residencias afectadas, dos hoteles con daños de consideración, 17 personas con lesiones menores, dos hospitales con afectaciones menores y dos escuelas dañadas.

También se reportaron daños en dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales, además de afectaciones en un puente peatonal en la carretera Interamericana, en Penonomé cabecera. Las autoridades habilitaron un albergue en el IFARHU de Penonomé para ocho familias afectadas.

En Los Santos, el reporte preliminar registró 14 residencias con daños parciales, cinco hoteles con afectaciones parciales, seis personas con lesiones menores, cuatro hospitales con daños parciales y 22 escuelas afectadas.

La provincia también reportó afectaciones en dos iglesias, 18 edificios gubernamentales, tres tramos de infraestructura vial y cuatro puentes. Asimismo, dos cuarteles de bomberos y cuatro instalaciones de la Policía Nacional presentaron daños.

Uno de los puntos bajo vigilancia fue Isla Cañas, donde se reportó un incremento del oleaje. Ante el aumento del nivel del mar, unas 300 personas fueron evacuadas hacia la comunidad de Cañas.

El balance añadió que cinco comunidades de Los Santos quedaron incomunicadas debido a daños en puentes y carreteras, así como a deslizamientos de tierra.

En Herrera, las autoridades reportaron 30 residencias afectadas parcial o totalmente, dos de ellas con daños totales, y una persona con lesiones menores.

También se registraron afectaciones parciales en los hospitales Nelson Collado y Cecilio Castillero, daños en 48 escuelas y tres iglesias. Un deslizamiento de tierra afectó la vía entre Chitré y Las Minas y una comunidad quedó incomunicada.

En Chiriquí, el sismo causó daños parciales en 15 residencias y daños totales en una vivienda. Además, se reportaron afectaciones en un centro de salud, 20 centros educativos, tres iglesias y una vía.

El balance también informó del colapso de un tanque de agua y de una fisura en una planta potabilizadora.

En la provincia de Panamá, cuatro edificios residenciales tipo PH reportaron daños menores en sus infraestructuras. También se evacuaron hospitales y centros de salud como medida preventiva, mientras los estamentos de seguridad y emergencia mantenían el monitoreo de los niveles del mar.

El informe agregó afectaciones menores en comercios y daños en residencias del archipiélago de Las Perlas.

En Panamá Oeste se contabilizaron tres residencias con daños parciales, dos personas con lesiones menores, dos centros de salud con afectaciones parciales, una escuela, dos iglesias y un edificio gubernamental afectados.

En Colón, las autoridades reportaron daños parciales en una residencia unifamiliar y en ocho caserones. El hospital de San Juan presentó afectaciones parciales, mientras que el Mercado Municipal y una vía en Miguel de la Borda también registraron daños. En esta última localidad se reportó, además, afectación en un puente.

En Darién, el balance identificó daños menores en la infraestructura del centro educativo de Zapayal.

El COE Nacional informó que, hasta el cierre del balance preliminar de las 8:00 p.m. del 9 de octubre, no se reportaban personas desaparecidas.

Los estamentos de seguridad y emergencia continuaban con las labores de atención, evaluación de daños y monitoreo en las zonas afectadas.