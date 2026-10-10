Terremoto en Panamá: 188 escuelas afectadas

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el viernes 9 de octubre dejó 188 centros educativos oficiales afectados, de acuerdo con el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias (COE Nacional), del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con datos del Ministerio de Educación (Meduca).

El informe, con corte a las 8:00 p.m. del viernes, registra daños en escuelas de varias provincias del país. Entre las zonas con más afectaciones, según el desglose provincial disponible, figuran Herrera, con 48 centros educativos afectados; Veraguas, con 35; Los Santos, con 22; y Chiriquí, con 20.

En Veraguas, las autoridades reportaron daños en 35 escuelas, principalmente en los distritos de Mariato y Soná. Entre las localidades mencionadas en el balance figuran el centro de Soná, Hicaco, Río Grande, Guarumal, San Lorenzo y Arrimadero, así como Cativé, Arenas, Quebro y Cacao, en Mariato.

En Herrera, el sismo dejó 48 escuelas afectadas, mientras que en Los Santos se contabilizaron daños en 22 centros educativos. El informe preliminar no detalla los nombres de los planteles afectados en estas dos provincias.

Por su parte, en Chiriquí se reportaron afectaciones en 20 centros educativos. En Coclé, las autoridades registraron dos escuelas dañadas, mientras que en Panamá Oeste se informó de una escuela afectada.

En Darién, el balance identificó daños menores en la infraestructura del centro educativo de Zapayal.

Las afectaciones en los centros educativos forman parte de los daños ocasionados por el terremoto, que también impactó viviendas, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales y carreteras en distintas regiones del país. Las autoridades mantenían las labores de evaluación de daños y atención de emergencias tras el sismo, cuyo epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de cuatro kilómetros.