Pánico, daños y evacuaciones: así se vivió el terremoto en el interior del país

Mientras el suelo temblaba en Panamá, el pánico se apoderó de las calles. Hombres y mujeres abandonaron apresuradamente edificios y oficinas, los vehículos quedaron detenidos en medio de las vías y cientos de personas buscaron alejarse de las zonas donde se encontraban. En cuestión de segundos, la rutina de miles de panameños quedó interrumpida por un movimiento sísmico que los tomó por sorpresa. El terremoto de magnitud 7.5, registrado al mediodía de ayer, sacudió al país y puso a prueba la capacidad de reacción de una población poco acostumbrada a enfrentar un evento de esta magnitud. En las provincias del interior, donde se reportaron algunas de las principales afectaciones, el temor dio paso a una carrera por encontrar lugares seguros, comprobar el estado de los familiares y conocer el alcance de los daños. Mientras unos buscaban refugio en espacios abiertos, otros intentaban comunicarse con sus seres queridos. Las llamadas y los mensajes se convirtieron en una prioridad en medio de la incertidumbre, mientras las autoridades comenzaban a recibir reportes de daños en edificios, carreteras y viviendas. Hasta el cierre de esta edición, se habían registrado más de 100 réplicas, la mayoría en el interior del país, donde se reportaron incidentes en distintas comunidades. Entre esto se dibujaba un escenario de afectaciones que iba desde daños en estructuras públicas hasta interrupciones eléctricas y evacuaciones preventivas en centros hospitalarios.

¿Cómo vivió el terremoto el interior?

En Santiago, Veraguas el terremoto provocó desprendimientos en la Catedral y daños en la fachada y el techo del edificio municipal, que sufrió un colapso parcial. Las autoridades acordonaron el área y cerraron el tránsito en la avenida Central. En Mariato, el alcalde Ángel Batista informó que la carretera hacia Torio quedó partida en tres sectores, con afectaciones en Malena y Quebro que dificultaban el acceso a comunidades como Arenas, Quebro y Cacao. También reportó viviendas colapsadas, daños materiales e interrupciones eléctricas, y solicitó apoyo al Gobierno. En el Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega, cientos de pacientes fueron evacuados y se instaló un hospital de campaña para mantener la atención médica. En Coclé el panorama no fue mejor. Penonomé vivió la caída de parte de la torre derecha de la iglesia católica y el colapso de una estructura del hotel Dos Continentes. También se reportaron daños en el edificio de la Gobernación. El hospital Aquilino Tejeira, ubicado en esta zona, también sufrió afectaciones, principalmente en su sala de urgencias. Los daños han dificultado la atención de los pacientes que llegan al centro médico tras el terremoto y las sucesivas réplicas. Mientras que en Azuero se reportaron daños en edificios, vehículos y vías de comunicación. En Los Santos, el director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, informó que recibió reportes de ingreso de oleaje anómalo en viviendas cercanas a la costa de Isla Cañas. También se advirtió sobre la posibilidad de olas de entre uno y tres metros en esa zona y el sur de la provincia, aunque se trataba de una previsión de riesgo. En Chitré, Herrera el personal del Hospital Cecilio Castillero trasladó camas e incubadoras al estacionamiento para atender pacientes fuera de las instalaciones mientras se evaluaba la infraestructura. Además de los daños infraestructurales, también se vivieron percances eléctricos. Naturgy reportó interrupciones del servicio eléctrico en sectores de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, además de parte de Panamá Oeste. Ensa informó que había restablecido 17 circuitos afectados en Colón, aunque mantenía trabajos en Costa Abajo. No se precisó cuántos clientes seguían sin electricidad.

La respuesta gubernamental

El presidente José Raúl Mulino se trasladó a Penonomé, provincia de Coclé, para conocer de primera mano las afectaciones provocadas por el terremoto y sus réplicas, que sacudieron al país y dejaron daños en distintas zonas del interior. Durante un recorrido acompañado por diputados de la región, el mandatario reconoció que el movimiento sísmico tuvo un impacto considerable a nivel nacional y aseguró que el Gobierno coordina la respuesta para atender a las comunidades afectadas. “Estamos coordinando desde Panamá con todo el equipo de Gobierno para hacer una asistencia lo más integral que podamos”, afirmó Mulino, quien explicó que el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) le había proporcionado información preliminar sobre las zonas menos afectadas y aquellas que enfrentan mayores daños. El presidente señaló que la asistencia no se limitará a los hospitales, sino que también abarcará centros de salud y cárceles, como parte de las evaluaciones que realizan las instituciones para determinar las necesidades de cada lugar. Mulino también indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían reportado víctimas fatales. Sin embargo, advirtió que todavía era necesario verificar las condiciones de los hospitales y centros de salud, especialmente en las zonas comarcales, donde reconoció que aún no contaba con información suficiente sobre la magnitud de las afectaciones. Pese a la incertidumbre, pidió a la población mantener la confianza y la calma mientras las autoridades continúan con las evaluaciones. Mulino anunció que este sábado 10 de octubre se enviarán más recursos y suministros a las zonas afectadas, entre ellos agua, alimentos y pañales, según las necesidades que identifiquen los equipos desplegados en el terreno. El presidente también instó a la ciudadanía a seguir las instrucciones de las autoridades y mantenerse informada a través de fuentes oficiales para evitar la desinformación sobre el terremoto y sus consecuencias. En cuanto a posibles decisiones de alcance nacional, Mulino explicó que el ministro de la Presidencia quedó a cargo de las gestiones en Panamá mientras él se encontraba en Coclé. Añadió que este sábado se tomarían nuevas decisiones sobre la respuesta gubernamental. Las autoridades mantienen las evaluaciones para establecer el alcance de los daños y coordinar la asistencia a las comunidades, centros médicos y otras instalaciones afectadas por el sismo y sus réplicas.