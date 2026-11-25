La Caja de Seguro Social (CSS) publicó la mañana de este miércoles 25 de noviembre una segunda relación de empresas proveedoras que incumplieron contratos de suministro de medicamentos, en la que registra 9,972,522 unidades no entregadas, correspondientes a 19 empresas y 25 renglones de medicamentos, por un monto contractual de $1,057,802. La información fue divulgada por el director general de la CSS, Dino Mon, quien explicó que el listado incluye tabletas, cápsulas, inyectables y otras presentaciones. Entre los productos con mayor cantidad de unidades pendientes figuran medicamentos utilizados para tratar la diabetes. De acuerdo con el informe, Medipan, S. A. registra el mayor volumen de incumplimientos, con 4,678,400 unidades de gliclazida no entregadas, por un valor contractual de $177,779. En segundo lugar aparece Best Medical, S. A., con 4,211,200 unidades correspondientes a claritromicina, cefalexina y metformina, por $103,648.

La CSS también identificó incumplimientos de otras empresas en el suministro de medicamentos como clopidogrel, sucralfato, complejo B, alfacalcidol, zolpidem, rivastigmina y desmopresina, entre otros.

CSS ha impuesto $12.8 millones en multas a proveedores Mon Vásquez indicó que desde octubre de 2024 la institución ha impuesto aproximadamente $12.8 millones en multas a proveedores de medicamentos.

El funcionario señaló que los incumplimientos en los plazos de entrega generan responsabilidades, incluso cuando se conceden prórrogas, y adelantó que la administración evaluará otras medidas dependiendo de la gravedad y reiteración de cada caso.

Entre las acciones contempladas figuran la ejecución de fianzas de cumplimiento, la inhabilitación temporal para participar en futuras contrataciones de los renglones incumplidos y la inhabilitación como proveedor de medicamentos de la CSS y del Ministerio de Salud, cuando legalmente corresponda.

El director de la CSS aclaró que los montos publicados corresponden al valor contractual de las unidades registradas como incumplidas y no a las multas impuestas.

También precisó que un incumplimiento contractual no significa necesariamente que el medicamento esté agotado en las farmacias de la institución, debido a que cada caso está sujeto a verificaciones administrativas y al debido proceso.

CSS anuncia medidas para recuperar el abastecimiento Como parte de las acciones para enfrentar los problemas de suministro, la CSS informó que utiliza distintos mecanismos para recuperar los inventarios y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Entre ellos mencionó compras por desabastecimiento crítico u oportuno, procedimientos excepcionales de contratación directa, incrementos en las cantidades de contratos vigentes y nuevas licitaciones de precio único.

La institución también informó que incorporó 18 nuevos medicamentos para tratar enfermedades crónicas y que espera recibir otros 11 a principios de 2027. En total, serían 29 medicamentos adicionales al Cuadro Oficial de Medicamentos de la CSS, que, según Mon Vásquez, permitirán ampliar las alternativas de tratamiento para los asegurados sin costos adicionales para los pacientes.

CSS espera recuperar medicamentos afectados durante diciembre El director de la institución aseguró que la CSS trabaja para recuperar durante diciembre los principales medicamentos afectados y alcanzar un abastecimiento sostenido.

Asimismo, indicó que se están fortaleciendo las reservas, evaluando la confiabilidad de los proveedores y mejorando los procesos de compra mediante la información de consumo registrada en la plataforma Mi Farma Digital.