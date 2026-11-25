Jennifer Barreto conquistó la corona de Miss Universo 2026 y escribió una nueva página en la historia del certamen al ser la primera madre en ganar el título. Con su triunfo, Puerto Rico alcanzó su sexta corona de Miss Universo y volvió a conquistar el título después de 20 años. La última puertorriqueña que había ganado el certamen fue Zuleyka Rivera, en 2006.

¿Quién es Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto llegó a Miss Universo con una historia que va mucho más allá de los escenarios. La representante de Puerto Rico, madre de una niña y profesional de la Psicología, hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y con hijos en conquistar la corona universal. Nacida en Mayagüez, Barreto tiene 27 años y está casada con Jean Carlos Barreto, con quien tiene a su hija Penélope, nacida en 2019. Su experiencia como madre también ha marcado su desarrollo profesional, especialmente por su interés en la salud mental y el trabajo con familias. Antes de incursionar en los concursos de belleza, Jennifer construyó una carrera enfocada en la atención y prevención. Estudió Psicología en Kentucky y posteriormente completó dos maestrías, una en esta misma área y otra en Trabajo Social Clínico. Además, cuenta con preparación en temas como violencia doméstica, protección infantil, situaciones traumáticas y prevención del suicidio.

Su experiencia profesional incluye trabajo con familias vinculadas al Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, donde comenzó en 2021 atendiendo situaciones de violencia doméstica y maltrato infantil. Más adelante se especializó en prevención y asumió funciones relacionadas con la identificación de riesgos y el desarrollo de estrategias de apoyo para comunidades militares. Pero su camino hacia Miss Universo fue mucho más reciente. Jennifer no tenía experiencia en concursos de belleza ni en pasarelas profesionales cuando decidió prepararse para Miss Universo Puerto Rico en 2025. Su primer desfile profesional ocurrió en febrero de 2026 y, pocos meses después, ya estaba compitiendo por la corona nacional.