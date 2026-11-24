La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, se coronó como Miss Universo 2026 durante la gran final celebrada este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan. La candidata obtuvo la corona en su país de origen y recibió una ovación del público y de sus compañeras de competencia. La gala reunió a 116 aspirantes de diferentes países y territorios, en una edición especial que celebró los 75 años del certamen internacional de belleza.

Uno de los momentos más destacados para Panamá fue la clasificación de Gabriela Lineth González del Valle al Top 30 de Miss Universo 2026. La representante panameña consiguió superar el primer corte de la competencia, aunque no logró avanzar al grupo de las 12 semifinalistas, su participación permitió que Panamá se mantuviera entre las candidatas seleccionadas de esta edición.

La competencia avanzó con la elección del Top 12 y posteriormente del Top 5, integrado por Venezuela, Filipinas, Nueva Zelanda, República Dominicana y Puerto Rico. Las cinco candidatas participaron en la ronda de preguntas, en la que abordaron temas como el liderazgo, la empatía, la educación, la inteligencia artificial y la autenticidad. Finalmente, Jennifer Barreto consiguió el título para Puerto Rico, mientras que la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, terminó como tercera finalista.

La ceremonia también estuvo marcada por la despedida de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien entregó el relevo de la corona con un mensaje de motivación a las mujeres: ‘No dejes de creer en ti’. El espectáculo incluyó presentaciones musicales y la presencia de antiguas ganadoras del concurso como Alicia Machado (1996) y Sheynnis Palacios (2024).