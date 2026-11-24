La competencia de Miss Universo 2026 llegó a su recta final con la selección de las cinco candidatas que avanzaron a la última etapa del certamen. Las representantes de República Dominicana, Nueva Zelanda, Filipinas, Puerto Rico y Venezuela consiguieron un lugar en el Top 5 y continúan en la disputa por la corona universal, durante la gala celebrada en San Juan, Puerto Rico.

Las cinco semifinalistas son Melissa Núñez (República Dominicana), Georgia Waddington (Nueva Zelanda), Bea Millan-Windorski (Filipinas), Jennifer Barreto (Puerto Rico) y Clara Vegas Goetz (Venezuela).