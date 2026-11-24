La expectativa crece alrededor de la gran final de Miss Universo 2026, que se celebrará este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Un total de 116 representantes de distintos países y territorios compiten por la corona de la edición número 75 del certamen, que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch.

El espectáculo comenzó con una apertura musical en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Tras las presentaciones preliminares en traje de baño y vestido de gala, varias candidatas han captado la atención de especialistas, medios de comunicación y seguidores de los concursos de belleza. Entre ellas destacan las representantes de Venezuela, Puerto Rico, Filipinas, Francia y Colombia. Por Panamá, participa Gabriela Lineth González del Valle.

Una de las participantes que más comentarios ha generado es Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela. La modelo y actriz, de 24 años, ha recibido valoraciones favorables por su desenvolvimiento en el escenario. Su participación también despierta expectativas en un país que acumula siete coronas universales y aspira a conseguir una más.

Otra de las candidatas que concentra la atención es Jennifer Barreto, de Puerto Rico, quien compite como representante del país anfitrión. La candidata local, de 27 años, cuenta con formación en psicología y trabajo social clínico, y ha destacado por su preparación y participación en las actividades previas a la gala.