La expectativa crece alrededor de la gran final de Miss Universo 2026, que se celebrará este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Un total de 116 representantes de distintos países y territorios compiten por la corona de la edición número 75 del certamen, que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch.
El espectáculo comenzó con una apertura musical en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Tras las presentaciones preliminares en traje de baño y vestido de gala, varias candidatas han captado la atención de especialistas, medios de comunicación y seguidores de los concursos de belleza. Entre ellas destacan las representantes de Venezuela, Puerto Rico, Filipinas, Francia y Colombia. Por Panamá, participa Gabriela Lineth González del Valle.
Una de las participantes que más comentarios ha generado es Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela. La modelo y actriz, de 24 años, ha recibido valoraciones favorables por su desenvolvimiento en el escenario. Su participación también despierta expectativas en un país que acumula siete coronas universales y aspira a conseguir una más.
Otra de las candidatas que concentra la atención es Jennifer Barreto, de Puerto Rico, quien compite como representante del país anfitrión. La candidata local, de 27 años, cuenta con formación en psicología y trabajo social clínico, y ha destacado por su preparación y participación en las actividades previas a la gala.
Por su parte, Bea Millan-Windorski, de Filipinas, figura entre las concursantes que han conseguido mayor atención del público durante la concentración. Su nombre aparece en distintas selecciones de aspirantes destacadas para esta edición del certamen.
Desde Europa, Garance Authié, representante de Francia, también se encuentra entre las candidatas mencionadas en los pronósticos de especialistas. La modelo, de 22 años, cuenta con experiencia en el mundo de la moda y formación académica en gestión y finanzas.
A esta lista se suma María Alejandra López, de Colombia, quien cuenta con experiencia en concursos de belleza nacionales e internacionales. La representante colombiana, de 32 años, ha participado en certámenes como Reina Hispanoamericana y Miss Grand International, donde obtuvo el segundo lugar en 2023.
La lista de participantes que han llamado la atención durante las actividades preliminares de Miss Universo 2026 también incluye a Mia Angelina Donadio, de Cuba; Dominga López, de Chile; Melissa Núñez, de República Dominicana; y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.