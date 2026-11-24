El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) instalará un nuevo equipo de bombeo en la planta potabilizadora de Chilibre, como parte de los trabajos de modernización de sus instalaciones, a partir de las 6:00 a. m. de este miércoles 25 de noviembre.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la institución este martes 24 de noviembre, los trabajos consistirán en el reemplazo de una de las bombas y su motor en una de las estaciones de agua tratada.

El nuevo equipo tendrá capacidad para enviar hasta 20 mil galones de agua potable por minuto a la red de distribución, con el objetivo de mejorar el suministro a la población.

Posibles afectaciones al suministro de agua

El Idaan informó que, durante la instalación, la potabilizadora de Chilibre operará al 90% de su capacidad por un periodo máximo de 48 horas.

Debido a esta reducción temporal, los sectores altos y alejados de la ciudad de Panamá podrían experimentar baja presión o falta de suministro de agua potable.

La institución explicó que, una vez concluyan los trabajos, la presión del agua se recuperará progresivamente en las áreas que resulten afectadas.

El Idaan indicó que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de las labores hasta su conclusión y ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan ocasionarse durante la instalación del nuevo equipo.