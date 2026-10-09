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Potabilizadora de Chilibre recupera el 100% de su producción, confirma Idaan

La Planta potabilizadora de Chilibre recupera el 100% de su producción tras fallas eléctricas
La Planta potabilizadora de Chilibre recupera el 100% de su producción tras fallas eléctricas Idaan
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2026 21:01
El Idaan confirmó que la planta de Chilibre opera a máxima capacidad, pero la distribución de agua se normalizará progresivamente.

La planta potabilizadora Federico Boyd, ubicada en Chilibre, recuperó el 100% de su capacidad de producción luego de registrar fallas eléctricas a raíz del terremoto de magnitud 7.2 que sacudió al país, informó el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González.

El funcionario confirmó que, a las 8:30 p.m., la instalación había restablecido por completo su producción, gracias al trabajo continuo del personal de la planta, los operadores y los equipos encargados de la toma de agua cruda.

Aunque la planta ya opera a su máxima capacidad, el suministro de agua potable no se normalizará de inmediato en todas las comunidades.

Según el Idaan, el sistema de distribución se recuperará progresivamente, mientras se mantiene el monitoreo a nivel nacional para verificar el funcionamiento de las plantas potabilizadoras y avanzar en la normalización del servicio.

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