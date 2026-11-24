La agenda informativa de este martes 24 de noviembre estuvo marcada por diversos acontecimientos en Panamá y el ámbito internacional, entre ellos advertencias por condiciones marítimas, avances en una investigación por un incendio, un fenómeno astronómico y nuevos ataques en la Franja de Gaza. Además, la atención de los seguidores de los concursos de belleza está puesta en la final de Miss Universo 2026.

Estos son algunos de los hechos que destacaron durante la jornada:

Sinaproc advierte sobre mareas máximas y fuertes oleajes: El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por la presencia de mareas máximas y fuertes oleajes en los litorales Pacífico y Caribe de Panamá. Las condiciones podrían representar riesgos para las comunidades costeras y las actividades marítimas.

Nueva orden de aprehensión por incendio en Brisas del Golf: La Fiscalía Regional de San Miguelito hizo efectiva una nueva orden de aprehensión contra Erick Muñoz, conocido como «El Loco», investigado por su presunta vinculación con el incendio provocado el sábado 14 de noviembre en la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf.

Superluna iluminará el cielo este martes: Los amantes de la astronomía podrán observar este martes 24 de noviembre una superluna, fenómeno durante el cual la Luna llena puede apreciarse ligeramente más grande y brillante de lo habitual, de acuerdo con información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Ataques israelíes dejan siete muertos en Gaza: En el ámbito internacional, siete personas murieron este martes en varios bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza. Entre las víctimas se encontraba Naim Muhamad Ashur Abu Nahal, jefe de seguridad interna de Hamás en ese territorio, según informaron autoridades locales y el Ejército israelí.

Miss Universo 2026 celebra su gran final en Puerto Rico: La jornada también está marcada por la expectativa de la final de Miss Universo 2026, que se realizará este martes en Puerto Rico. Representantes de distintos países competirán por la corona universal, en una edición especial que conmemora los 75 años del certamen.