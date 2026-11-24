La representante de Panamá, Gabriela Lineth González del Valle, logró clasificar al Top 30 de Miss Universo 2026, convirtiéndose en una de las finalistas que continúa en la competencia por la corona. Junto a ella avanzaron candidatas de países como Costa Rica, Colombia, Filipinas, Francia, Ucrania y Tanzania, entre otros.

Durante su mensaje de presentación, Gabriela González destacó la disciplina como uno de los valores fundamentales para alcanzar sus objetivos y avanzar en su carrera como aspirante a este certamen internacional de belleza. Asimismo, compartió uno de sus grandes sueños personales: convertirse en cirujana.

Entre las representantes latinoamericanas que también consiguieron un lugar en el Top 30 figuran María Alejandra López, de Colombia, María Alejandra Acosta, de Costa Rica, Miss Nicaragua, Jasmine Blandford y Miss Colombia María Alejandra Pérez quienes avanzaron en la selección realizada por el jurado.

Con esta clasificación, Panamá mantiene viva su ilusión de conquistar la corona de Miss Universo 2026, mientras Gabriela González se prepara para afrontar las siguientes etapas de la competencia.