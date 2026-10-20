Evaluación de daños tras el terremoto en Panamá ayudó a salvar vidas, afirma experto

La evaluación de los daños estructurales durante los primeros 10 días posteriores al terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá este 9 de octubre permitió identificar zonas de riesgo y orientar la respuesta en las provincias afectadas, según el ingeniero estructural Hideki Miyamoto, experto internacional que destacó que la actuación panameña superó los tiempos habituales de respuesta ante este tipo de desastres.

El experto encabeza un equipo enviado por la Embajada de Estados Unidos en Panamá para inspeccionar estructuras afectadas y apoyar las labores de recuperación en las provincias de Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos.

Miyamoto, fundador y director ejecutivo de Miyamoto International, afirmó que la rapidez con la que se inspeccionaron viviendas y otras estructuras fue determinante para que la población conociera los riesgos en sus propiedades y pudiera tomar decisiones.

“La forma en que el Gobierno reaccionó en términos de evaluación de daños fue más temprano que muchos países que han enfrentado situaciones similares, y definitivamente más temprano que el estándar internacional”, señaló el especialista.

Durante una reunión celebrada este martes 20 de octubre con el presidente José Raúl Mulino, Miyamoto explicó que la evaluación de prácticamente toda la infraestructura y las viviendas en las áreas afectadas durante los primeros 10 días permitió conocer mejor la distribución de los riesgos.

El ingeniero indicó que, en muchos países, este proceso comienza aproximadamente dos semanas después de un desastre de esta naturaleza.

“Esto, de hecho, ha salvado vidas porque la evaluación de daños y de riesgo en los días iniciales ha servido para que la población pueda ver qué realmente ha pasado con sus casas y sus negocios, para que puedan reaccionar correctamente”, sostuvo.

Los especialistas de Miyamoto International ya comenzaron a recorrer las provincias centrales para inspeccionar las estructuras identificadas como prioritarias por el Gobierno panameño.

Las evaluaciones servirán de apoyo para determinar las necesidades de recuperación de viviendas, escuelas, iglesias y edificios públicos afectados por el terremoto y sus réplicas.

Mulino coordina acciones para la reconstrucción

En el encuentro participaron el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y representantes de Miyamoto International.