Terremoto deja 9,124 viviendas afectadas y 3,827 personas permanecen en albergues

Un total de 9,124 viviendas han sido evaluadas tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, con un saldo preliminar de 29,952 personas impactadas y 3,827 ciudadanos que permanecen en albergues temporales, de acuerdo con el informe consolidado del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
El balance, correspondiente al período del 9 al 19 de octubre de 2026, también registra 27 personas lesionadas y daños en infraestructura pública, incluidos 576 centros educativos, 42 instalaciones de salud, 44 iglesias, 87 edificios públicos y 69 vías y puentes.
Las provincias de Los Santos y Herrera concentran el 74% de las evaluaciones estructurales de viviendas, mientras que Veraguas y Chiriquí reúnen el 55% de los centros educativos reportados con daños.
Terremoto en Panamá: 2,318 viviendas con daño total
El informe de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) clasifica las afectaciones habitacionales en tres categorías: daño total, moderado o parcial, y leve o menor.
La categoría más grave corresponde a 2,318 viviendas con pérdida total, en las que residían 7,430 personas. Entre los afectados se contabilizan 20 mujeres embarazadas y 290 personas con discapacidad.
Los Santos registra la mayor cantidad de viviendas con daño total, con 971, seguido de Herrera, con 743; Veraguas, con 222; Coclé, con 197, y Colón, con 116.
En cuanto a los daños moderados y parciales, el balance incluye 5,546 viviendas y 18,470 personas afectadas. De estas, 67 son mujeres embarazadas y 750 personas tienen alguna discapacidad.
Los Santos concentra 2,664 viviendas en esta categoría, seguido de Herrera, con 1,434; Coclé, con 715, y Veraguas, con 431.
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Por su parte, otras 1,260 residencias presentan daños leves o menores y albergan a 4,052 personas, entre ellas 11 mujeres embarazadas y 154 personas con discapacidad.
Veraguas concentra casi el 70% de las personas albergadas
Un total de 3,827 personas permanecen en 55 albergues habilitados en siete territorios, mientras que dos instalaciones fueron cerradas, según el monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social y el COE.
Veraguas concentra 2,672 personas albergadas, equivalentes al 69.8% del total nacional, lo que la convierte en la provincia con mayor cantidad de damnificados alojados temporalmente.
Entre los albergues con más ocupantes figuran:
Carrizal, en una finca privada: 275 personas.
San Lorenzo: 178 personas.
Loma Malena: 171 personas.
Bahía Honda: 150 personas.
Isla Caña: 150 personas.
Las autoridades mantienen el seguimiento de las familias afectadas y la coordinación de la asistencia humanitaria en las zonas con mayores necesidades.
Más de 500 centros educativos reportan daños
Las afectaciones también alcanzan la infraestructura educativa y sanitaria. El balance preliminar contabiliza 576 centros educativos afectados y 42 instalaciones de salud.
El Ministerio de Educación inspeccionó 721 planteles para determinar sus condiciones estructurales y establecer si pueden operar de forma segura.
Además, el reporte incluye daños en 44 iglesias, 87 edificios públicos y 69 vías y puentes.
El 55% de los centros educativos con afectaciones se encuentra en Veraguas y Chiriquí, según el informe consolidado.
Asistencia humanitaria llega a 204 comunidades
Las acciones de ayuda del Gobierno han alcanzado a 204 comunidades distribuidas en 32 distritos de seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé.
Los Santos encabeza la cobertura, con 74 comunidades atendidas, seguido de Veraguas, con 54; Herrera, con 29; Coclé, con 28; Bocas del Toro, con 13; Colón, con cinco, y la comarca Ngäbe-Buglé, con una.
Entre los distritos con mayor número de comunidades intervenidas están Las Tablas y Macaracas, con 22 cada uno; Soná, con 19, y Mariato, con 17.
Por su parte, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó sobre la distribución de 26,985 bolsas de alimentos durante siete días consecutivos, con una cobertura reportada de 110,525 personas en 556 comunidades.
Los Santos recibió 8,681 bolsas; Veraguas, 7,299; Herrera, 4,789; Coclé, 3,292, y la comarca Ngäbe-Buglé, 500.
Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos apoyan la respuesta
El operativo de atención a las comunidades afectadas también ha contado con cooperación internacional.
Según el balance, Venezuela aportó 48 toneladas de insumos humanitarios y un contingente de 39 especialistas en infraestructura y geología.
Costa Rica donó e instaló un hospital tipo carpa adaptado para la atención médica especializada de neonatos y recién nacidos en las zonas afectadas.
Estados Unidos, por su parte, desplegó un equipo multidisciplinario integrado por ingenieros estructurales, especialistas en logística y operaciones, y rescatistas con experiencia en búsqueda en estructuras colapsadas.
Los equipos interinstitucionales continúan las labores de distribución de alimentos y otros suministros, recuperación de accesos y atención a las familias damnificadas.
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