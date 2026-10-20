Terremoto deja 9,124 viviendas afectadas y 3,827 personas permanecen en albergues

Un total de 9,124 viviendas han sido evaluadas tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, con un saldo preliminar de 29,952 personas impactadas y 3,827 ciudadanos que permanecen en albergues temporales, de acuerdo con el informe consolidado del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El balance, correspondiente al período del 9 al 19 de octubre de 2026, también registra 27 personas lesionadas y daños en infraestructura pública, incluidos 576 centros educativos, 42 instalaciones de salud, 44 iglesias, 87 edificios públicos y 69 vías y puentes.

Las provincias de Los Santos y Herrera concentran el 74% de las evaluaciones estructurales de viviendas, mientras que Veraguas y Chiriquí reúnen el 55% de los centros educativos reportados con daños.

Terremoto en Panamá: 2,318 viviendas con daño total

El informe de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) clasifica las afectaciones habitacionales en tres categorías: daño total, moderado o parcial, y leve o menor.

La categoría más grave corresponde a 2,318 viviendas con pérdida total, en las que residían 7,430 personas. Entre los afectados se contabilizan 20 mujeres embarazadas y 290 personas con discapacidad.

Los Santos registra la mayor cantidad de viviendas con daño total, con 971, seguido de Herrera, con 743; Veraguas, con 222; Coclé, con 197, y Colón, con 116.

En cuanto a los daños moderados y parciales, el balance incluye 5,546 viviendas y 18,470 personas afectadas. De estas, 67 son mujeres embarazadas y 750 personas tienen alguna discapacidad.

Los Santos concentra 2,664 viviendas en esta categoría, seguido de Herrera, con 1,434; Coclé, con 715, y Veraguas, con 431.