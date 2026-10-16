A una semana del terremoto en Panamá, habilitan el 92% de las vías dañadas

A una semana del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre, la administración del presidente José Raúl Mulino informó la noche de este 16 de octubre que ha habilitado el tránsito en el 92% de las vías afectadas por daños estructurales y recuperado la circulación en 22 puentes que sufrieron afectaciones.
El balance fue presentado este viernes por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, quien detalló los avances en las labores de asistencia humanitaria, recuperación de infraestructura y atención a las comunidades afectadas.
De acuerdo con el informe, unas 22,400 personas han recibido asistencia, mientras que 46 albergues permanecen habilitados para atender a quienes todavía no pueden regresar a sus hogares.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario distribuyó más de 20,000 bolsas de alimentos y más de 700,000 litros de agua. En total, las operaciones de asistencia han permitido movilizar más de 465 toneladas de ayuda por vía aérea y terrestre.
El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, brindó 6,200 atenciones psicológicas y de trabajo social, además de la asistencia ofrecida mediante la línea 147.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en tanto, avanza en la inspección de 3,000 viviendas y coordina el traslado de materiales de construcción hacia las zonas afectadas.
El Despacho de la Primera Dama habilitó el Parque Omar como centro de acopio para recibir, clasificar y distribuir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto.
A través de esta iniciativa se distribuyeron alimentos y artículos esenciales en 35 comunidades de Los Santos, Coclé, Veraguas, Herrera y Colón. También se movilizaron 50,000 litros de agua.
En el sector sanitario, el 96% de los centros de salud y hospitales afectados retomaron total o parcialmente sus operaciones, según el balance gubernamental.
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Las autoridades informaron que se han evaluado 842 instalaciones de salud y que los hospitales San Félix, Cecilio Castillero, Aquilino Tejeira y Joaquín Pablo Franco Sayas reanudaron sus servicios.
El Ministerio de Salud reportó 801 traslados de medicamentos y la habilitación de 22 módulos climatizados para apoyar la atención de urgencias y distintas especialidades. También distribuyó medicamentos e insumos médicos en Los Santos, Veraguas, Herrera, Coclé, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.
Como parte de las medidas para mantener la continuidad de los tratamientos, se reorganizó la atención de 405 pacientes que recibían hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás.
La Caja de Seguro Social informó que inspeccionó el 100% de sus instalaciones de salud y que su centro de contacto 199 atendió 1,645 llamadas relacionadas con la continuidad de los servicios médicos.
Las autoridades también anunciaron la reconstrucción del Hospital de Tonosí y de otros centros sanitarios que requieren nuevas instalaciones.
Evacúan a 40 personas tras incendio en hospital de Aguadulce
El balance gubernamental incluyó el incendio registrado este viernes en el Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce, donde fueron evacuadas 40 personas.
Las autoridades trabajan en la reubicación de los pacientes en estructuras sólidas y climatizadas para mantener la atención en condiciones adecuadas.
El Ministerio de Educación (Meduca) ha inspeccionado 519 centros educativos para determinar las condiciones de sus estructuras después del terremoto.
El retorno a las clases presenciales será progresivo y dependerá de las condiciones de seguridad de cada plantel. El ministerio comunicará oportunamente las fechas de reapertura.
Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene equipos desplegados para despejar carreteras afectadas por derrumbes, recuperar la circulación y atender puentes que requieren reparaciones.
Entre los trabajos reportados figuran la apertura de pasos en Mariato y en la vía Las Tablas-Tonosí, además de reparaciones provisionales y restricciones preventivas en estructuras que necesitan protección adicional.
La respuesta al terremoto ha contado con apoyo internacional para la distribución de suministros, la evaluación de daños y la recuperación de servicios esenciales.
Estados Unidos comprometió $5 millones en asistencia humanitaria y movilizó más de 104 toneladas de suministros, incluidas más de 50,000 cajas de agua y cerca de 40,000 latas de alimentos.
Además, desplegó 20 especialistas que realizaron más de 277 evaluaciones estructurales en hospitales, escuelas y otras edificaciones. También entregó al Servicio Nacional de Fronteras 17 camiones de carga pesada valorados en $2.1 millones.
Venezuela envió 40 toneladas de alimentos, agua, medicamentos, colchones e insumos básicos, además de desplegar 50 funcionarios y especialistas para apoyar las labores técnicas y las evaluaciones de infraestructura.
Costa Rica aportó dos módulos hospitalarios materno-neonatales, con capacidad conjunta para ocho camas y ocho cunas, así como un módulo logístico. También coordinó la donación de más de 190,000 insumos médicos.
Corea del Sur anunció $300,000 en asistencia humanitaria, canalizada a través de organismos internacionales.
Mientras que la Organización de las Naciones Unidas colaboró con suministros, alojamiento, atención sanitaria, conectividad, evaluación de daños y acciones de recuperación temprana.
La empresa Starlink, por su parte, donó 10 estaciones de conectividad satelital para respaldar las comunicaciones en las zonas afectadas.
El Programa Mundial de Alimentos también apoyó la instalación de módulos de almacenamiento para facilitar la logística de distribución.
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