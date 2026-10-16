A una semana del terremoto en Panamá, habilitan el 92% de las vías dañadas

A una semana del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre, la administración del presidente José Raúl Mulino informó la noche de este 16 de octubre que ha habilitado el tránsito en el 92% de las vías afectadas por daños estructurales y recuperado la circulación en 22 puentes que sufrieron afectaciones.

El balance fue presentado este viernes por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, quien detalló los avances en las labores de asistencia humanitaria, recuperación de infraestructura y atención a las comunidades afectadas.

De acuerdo con el informe, unas 22,400 personas han recibido asistencia, mientras que 46 albergues permanecen habilitados para atender a quienes todavía no pueden regresar a sus hogares.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario distribuyó más de 20,000 bolsas de alimentos y más de 700,000 litros de agua. En total, las operaciones de asistencia han permitido movilizar más de 465 toneladas de ayuda por vía aérea y terrestre.

El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, brindó 6,200 atenciones psicológicas y de trabajo social, además de la asistencia ofrecida mediante la línea 147.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en tanto, avanza en la inspección de 3,000 viviendas y coordina el traslado de materiales de construcción hacia las zonas afectadas.

El Despacho de la Primera Dama habilitó el Parque Omar como centro de acopio para recibir, clasificar y distribuir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto.

A través de esta iniciativa se distribuyeron alimentos y artículos esenciales en 35 comunidades de Los Santos, Coclé, Veraguas, Herrera y Colón. También se movilizaron 50,000 litros de agua.

En el sector sanitario, el 96% de los centros de salud y hospitales afectados retomaron total o parcialmente sus operaciones, según el balance gubernamental.