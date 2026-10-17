Damnificados del terremoto: 3,827 personas siguen en albergues en Panamá

Unas 3,827 personas permanecen en 55 albergues distribuidos en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras continúan las labores de atención a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

El balance fue presentado la noche de este sábado 17 de octubre por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, durante una conferencia de prensa en la provincia de Herrera, en la que detalló las acciones de asistencia social y psicológica para quienes todavía no pueden regresar a sus hogares.

De acuerdo con las cifras divulgadas por Icaza, como parte de la atención a las personas que permanecen en los albergues se han brindado 4,131 atenciones de apoyo social y 2,831 atenciones psicológicas, además de la entrega de insumos básicos.

El funcionario indicó que la asistencia contempla atención médica, alimentación, hidratación, acompañamiento social y psicológico, así como condiciones adecuadas para las familias, incluidos los niños.

Icaza señaló que la atención no consiste únicamente en ofrecer un lugar temporal donde permanecer, sino también en escuchar las necesidades de las personas y acompañarlas durante el proceso de recuperación.

Durante una visita a uno de los albergues, el ministro conversó con familias que enfrentan incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus viviendas. Reconoció que permanecer lejos de casa representa una dificultad mientras avanzan las evaluaciones y las soluciones habitacionales.

Reconstrucción de viviendas para facilitar el retorno de las familias

Mientras miles de personas continúan en los albergues, las autoridades avanzan en la identificación de viviendas afectadas y en la ejecución de soluciones para las familias que perdieron sus hogares o cuyas estructuras requieren reparaciones.

Icaza explicó que las medidas incluyen la construcción de nuevas viviendas para quienes perdieron sus casas, la reconstrucción parcial de las estructuras que pueden recuperarse y la entrega de materiales para realizar las reparaciones necesarias.

Los trabajos incluyen demoliciones, remoción de escombros e inicio de construcciones en comunidades de Chiriquí, Veraguas, Herrera y Coclé.

Entre las áreas mencionadas figuran Matas y Las Lajas, en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí; Soná y Río de Jesús, en Veraguas; Emplanque de las Minas, en Herrera; y La Pintada y El Fénix, en Coclé. El ministro también señaló que espera iniciar próximamente trabajos en Los Pozos, Herrera.

El funcionario sostuvo que las evaluaciones de daños deben traducirse en soluciones concretas para que las familias puedan contar con viviendas seguras y regresar a sus hogares.

Continúa la recuperación de carreteras y puentes

En cuanto a la infraestructura vial, Icaza recordó que el Ministerio de Obras Públicas informó que el 92% de las vías afectadas ya habían sido habilitadas.

Las cuadrillas mantienen labores de limpieza de derrumbes, retiro de escombros y recuperación de carreteras en las provincias impactadas.

En Los Santos se han despejado rutas en sectores como Las Tablas, Tonosí, Macaracas y Cambutal, entre otras conexiones. En Veraguas continúan los trabajos en vías que comunican comunidades como Mariato, Matalavaca y Río de Jesús, además de otros puntos afectados.

El balance también incluye 22 puentes con daños. Algunos ya permiten el paso con restricciones, como el puente sobre el río Oria y Aguas Blancas, donde se estableció un límite de peso de hasta 10 toneladas y una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

Icaza destacó que recuperar las carreteras permite facilitar el traslado de alimentos, agua, medicamentos y equipos de asistencia hacia las comunidades afectadas.

El ministro reiteró que las acciones de reconstrucción y atención social continuarán mientras haya familias que necesiten permanecer en albergues, con el objetivo de garantizar condiciones dignas durante la espera y avanzar en el retorno seguro a sus hogares.