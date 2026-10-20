Patrimonio del Siacap supera los $1,075 millones en septiembre de 2026

El Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap) cerró el mes de septiembre de 2026 con un patrimonio total de $1,075.9 millones, reflejando un crecimiento en comparación con los $999.9 millones reportados al cierre del mismo periodo en 2025. De acuerdo con los datos oficiales del Departamento de Estudios Económicos del Siacap, el sistema contabilizó un total de 618,249 afiliados, de los cuales 185,637 se mantienen como cotizantes activos y 432,612 figuran como no cotizantes. Esta radiografía muestra un incremento moderado en los cotizantes frente a los 179,348 registrados en septiembre de 2025. El Siacap, creado mediante la Ley 8 de 1997 e iniciado operaciones en julio de 2000, es un fondo de ahorro previsional e individual. Su objetivo principal es otorgar beneficios adicionales a las pensiones de vejez, invalidez permanente e incapacidad permanente absoluta por riesgo profesional concedidas a los servidores públicos conforme a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). Este fondo se nutre de un aporte mensual obligatorio del 2% del salario de cada funcionario y de una contribución estatal equivalente al 0.3% destinada a los afiliados cotizantes.

Dinámica de aportes y rendimientos

Durante septiembre de 2026, la entidad recaudó un total de $7.84 millones en depósitos de aportes, superando los $5.60 millones ingresados en el mismo mes del año previo. Del total recaudado en el noveno mes del año en curso, $7.71 millones correspondieron a aportes ordinarios y $134,994 a aportes extraordinarios. En cuanto a la rentabilidad, el rendimiento acumulado del fondo del sistema se situó en 5.7813% al cierre de septiembre de 2026, una leve variación frente al 5.8109% reportado el año anterior. Por entidades administradoras de inversión:

Consorcio Prival: Registró un rendimiento acumulado del 5.9399%.

Consorcio Multibank / Multi Securities: Alcanzó un rendimiento acumulado del 5.7658%.

Caja de Seguro Social (CSS): Se ubicó con un rendimiento acumulado del 5.6367%.

Estructura operativa y costos de gestión

El informe operativo detalla que un total de 358,487 afiliados o beneficiarios ya han realizado cobros históricos del sistema. Asimismo, la entidad arrastra un acumulado de 57,742 correcciones en su base de datos desde el momento en que la CSS transfirió dichos registros. En la parte operativa, el registro y pago de las cuentas individuales se encuentra a cargo de la entidad ProFuturo Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S.A.

Evolución histórica: Los recursos con los que nació el sistema en el año 2000

El Siacap inició sus operaciones oficial el 7 de julio de 2000. En su arranque, la entidad comenzó administrando un total de $435.1 millones, de los cuales $395.1 millones correspondieron a bonos de reconocimiento y $40.0 millones a recursos en efectivo. Desde esa fecha hasta la actualidad, el monto total manejado por el sistema proveniente de aportes y réditos acumulados asciende a $2,349.0 millones.

Desglose de pagos históricos, transferencias y comisiones del fondo

A lo largo de sus años de operaciones, los recursos administrados han tenido diversas aplicaciones financieras y sociales. Del total acumulado, $782.3 millones han pagados directamente a los afiliados y beneficiarios. Asimismo, la entidad registra $353.9 millones en concepto de redención de Certificado de Participación Negociable (Cerpan) pagados a los tenedores en debido curso (TDC), $71.2 millones en comisiones por servicio (que engloban a la entidad registradora pagadora, administradoras de inversión y auditores externos), y $9.8 millones pagados de Siacap Solidario al Banco Nacional de Panamá (Banconal). Adicionalmente, el fondo ha cubierto transferencias específicas hacia otras instituciones del Estado, destacando $51.3 millones destinados al Programa de Retiro Anticipado de Educadores (PRAA) y $4.6 millones transferidos al Tesoro Nacional para el sector de policías y bomberos.

Estructura administrativa y costos vigentes de la gestión de recursos

Para el cumplimiento de sus funciones, la entidad cuenta con un presupuesto estatal asignado de $1,675,700 y una plantilla de 39 servidores públicos en su Secretaría Ejecutiva, los cuales brindan apoyo al Consejo de Administración integrado por ocho miembros. En el plano operativo y de control, el sistema mantiene contratada a la firma independiente BDO Audit, S.A., para auditar los periodos fiscales correspondientes a los años 2025, 2026 y 2027. El esquema de costos por la gestión de los recursos del sistema se estructura mediante comisiones fijas aplicadas sobre el saldo de la cuenta individual de cada afiliado:

Servicios generales de administración: La comisión anual para los servicios de recaudación, registro de cuentas individuales, atención a los afiliados y pago de beneficios se fija en un 0.2400% sobre el saldo.

Consorcio Prival: Cobra una comisión porcentual fija anual de 0.0591% por la gestión de inversiones.

Consorcio Multibank / Multi Securities: Su comisión porcentual fija anual por la gestión de inversiones es de 0.0733%.

Caja de Seguro Social: La comisión por la gestión de sus inversiones se establece según el promedio de las dos administradoras privadas vigentes (0.0662%).