Teletón 20-30 llega al interior del país para apoyar a familias afectadas por el terremoto

El Club Activo 20-30 de Panamá y la Teletón 2030 impulsan la iniciativa “Un país, una meta”, un proyecto que busca contribuir a la recuperación habitacional de las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre. La propuesta plantea articular esfuerzos entre distintos sectores para construir viviendas seguras, dignas y permanentes, con prioridad para los hogares donde reside al menos una persona con discapacidad. Giacomo Tamburelli, presidente de la Teletón 20-30 de Panamá, explicó que la iniciativa surge tras revisar las estadísticas oficiales sobre los daños ocasionados por el movimiento telúrico. Según indicó, los datos consultados registran más de 2,700 viviendas afectadas, una situación que requiere respuestas coordinadas y soluciones a largo plazo. “Una vivienda es un hogar y el núcleo de la sociedad; el núcleo del país lo conforma la familia. Eso es lo que conforma Panamá y eso es lo que nosotros buscamos rescatar”, expresó Tamburelli al explicar el propósito del proyecto. La iniciativa contempla una jornada de recaudación este sábado 24 de octubre, de 12:00 mediodía a 12:00 de la medianoche, en el Centro de Convenciones de Azuero. La actividad será transmitida por televisión y plataformas digitales, con el objetivo de convocar a empresas, organizaciones y ciudadanos a contribuir con la recuperación de las comunidades afectadas.

Viviendas accesibles y fiscalización de los fondos

El proyecto plantea construir viviendas de aproximadamente 43 metros cuadrados, con diseños que permitan una mayor accesibilidad para personas con discapacidad. La propuesta prioriza a familias que ya figuran en los registros de las autoridades competentes. Tamburelli aclaró que la iniciativa no busca reemplazar los planes habitacionales que desarrolla el Gobierno nacional ni otras ayudas dirigidas a las personas afectadas. Su objetivo, explicó, es complementar esos esfuerzos mediante la coordinación entre clubes cívicos, empresas privadas, organizaciones y autoridades. Para organizar el trabajo, la campaña propone una Mesa de Acción Nacional que permita planificar, coordinar y dar seguimiento a las acciones, evitar la duplicación de esfuerzos y procurar que los recursos tengan el mayor impacto posible. El contralor general de la República, Anel Flores, aseguró que los fondos recaudados estarán sujetos a fiscalización y que la atención a las familias se coordinará con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). “Cada dólar que usted se lo va a recoger en esto va a ser fiscalizado”, afirmó Flores, quien también indicó que la Contraloría revisó los estados financieros de la organización y que, según explicó, estos se encontraban en orden. El funcionario señaló que la intención es trabajar directamente con las familias afectadas para identificar sus necesidades habitacionales y determinar qué tipo de asistencia requiere cada hogar. “Lo que se vaya a destinar de parte de los fondos va a ser Miviot con la Contraloría y ellos vamos a ir a apartar la necesidad de casa en casa y ver cómo resolvemos casa en casa”, manifestó. Flores agregó que el objetivo es que la ayuda llegue de forma directa y oportuna a las personas afectadas, sin intermediarios que retrasen la atención. También explicó que los equipos de ingeniería de la Contraloría realizan inspecciones en las zonas afectadas para identificar las viviendas totalmente destruidas y aquellas que pueden ser reparadas. El contralor indicó que la información recopilada permitirá establecer las necesidades de cada comunidad y orientar los recursos disponibles hacia las familias que requieren atención. “Queremos lo más rápido posible solventarle a la población que está afectada en este momento”, expresó. El funcionario también recordó el terremoto ocurrido en Bocas del Toro en 1991, al señalar que el país ha enfrentado otros eventos sísmicos y que la respuesta actual requiere coordinación y apoyo colectivo. Asimismo, hizo un llamado a los panameños y a los distintos sectores económicos y sociales a sumarse a la iniciativa. Durante su intervención, destacó la disposición de la ciudadanía para ayudar a las comunidades afectadas.

Una respuesta conjunta ante la emergencia