¿Quieres donar leche materna? Nuevo banco de leche abre en Panamá

Un importante avance para la salud neonatal en Panamá ya es una realidad. La Caja de Seguro Social (CSS) recibió oficialmente un moderno banco de leche humana en el <b>Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos</b>, una iniciativa que busca salvar vidas y mejorar la atención de los recién nacidos más vulnerables.<b>Un proyecto impulsado por la Teletón 2023</b>La entrega de esta obra forma parte de los Proyectos Meta de la Teletón 20-30 2023, liderada por el Club Activo 20-30.El director de la CSS, Dino Mon Vásquez, recibió las llaves de este nuevo espacio que fortalecerá la atención en áreas críticas como neonatología.<b>¿Cómo funcionará el banco de leche?</b>El banco permitirá la recolección, procesamiento y distribución de leche materna donada, destinada a bebés hospitalizados que no pueden ser alimentados directamente por sus madres debido a condiciones médicas.Además, contará con un vehículo refrigerado especializado, lo que facilitará el traslado seguro de la leche humana desde puntos de donación hasta el hospital.<b>Equipos de última tecnología</b>La donación incluye tecnología avanzada para garantizar la calidad y seguridad del alimento:<i>- Pasteurizadora de leche humana</i><i>- Analizador especializado</i><i>- Cámaras de refrigeración</i><i>- Congeladores de alta capacidad</i>Estos equipos permitirán cumplir con estándares sanitarios estrictos y asegurar que cada gota de leche llegue en condiciones óptimas a los recién nacidos.<b>Un espacio pensado para las madres</b>El proyecto también incorpora un lactario, diseñado como un ambiente seguro, cómodo y adecuado para que las madres puedan extraer y conservar su leche.Este tipo de iniciativas no solo impacta en la supervivencia neonatal, sino también en la promoción de la lactancia materna como pilar fundamental de la salud infantil.