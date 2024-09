Donar leche materna, la esperanza de los recién nacidos vulnerables

Abimeleth Ortiz decidió ser donante de leche materna. “Convertirme en madre me cambió la vida en muchos sentidos, ahora siento más empatía por mi entorno y más por las madres sabiendo lo difícil que es este rol. Además, leo muchas historias de madres que no tienen la bendición de poder amamantar, así que me llena de satisfacción poder dar mi granito de arena”.

En Panamá anualmente se registra un promedio de 15 mil nacimientos; sin embargo, se estima que sólo el 28.1% de las mujeres amamantan a sus hijos de manera exclusiva hasta los primeros seis meses de vida. El reto para el año 2025 es lograr que la tasa de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses alcance al menos al 50%.

Desde el mes de febrero de este 2024, se ha puesto en funcionamiento un moderno y seguro banco de leche humana que está a disposición del país en las instalaciones del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel. Es un centro de esperanza y salud para aquellos bebés que, por algún motivo, no pueden recibir leche de sus propias madres.

El banco de leche garantiza que todos los recién nacidos, principalmente prematuros cuyas madres no pueden amamantarlos por diversas razones, reciban la nutrición vital que necesitan para un desarrollo saludable.

La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos. Proporciona todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo adecuados. Contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los bebés de diversas enfermedades. La donación de leche materna es, por tanto, un acto de generosidad que puede salvar vidas y mejorar la salud de los recién nacidos más vulnerables.

Anteriormente, el centro funcionaba sólo como un lactario. El mismo sigue habilitado, opera los 365 días del año para que las madres acudan a extraer la leche para sus hijos que estén hospitalizados en la sala de neonatología.

“Actualmente tenemos de cuatro a cinco donantes, pero realmente no es suficiente. La sala de neonatología esta semana, por ejemplo, llegó a tener 134 niños. No es que le damos leche donada a los 134, sin embargo, el lunes teníamos unos 50 en terapia intensiva a quienes sí le damos porque muchas mamás no están en condición todavía de ofrecerles leche humana”, explicó la Dra. Ilinichna Alzamora.

El proceso para convertirse en donante es sencillo. De acuerdo con Alzamora, primero se realiza una entrevista a la madre, se asegura que su bebé esté recibiendo lactancia materna exclusiva y registre un correcto aumento de peso y talla. Luego, se realizan exámenes de laboratorio a la madre, se revisa la tarjeta de vacunación del bebé. Una vez pasadas las entrevistas y los laboratorios, queda aprobada la donación.

“Semanalmente nosotros recolectamos las leches en sus casas. Se les da una asesoría de cómo tienen que hacer la extracción y el almacenamiento. También les damos asesorías sobre su alimentación para garantizar que la leche contenga las calorías adecuadas tanto para su bebé como para el bebé que va a recibir la donación”, añadió la especialista.

Ortiz siempre tuvo en mente donar leche materna “por la facilidad de estar en casa pero no sabía cómo empezar. Estoy en un grupo de mamás (en Whatsapp) y la coach de lactancia Carla Seijas envió varios comunicados de que el Hospital del Niño estaba necesitando donantes. Un día decidí probar a ver qué tal me iba y fui al lugar para hacerme las pruebas. Me hicieron unas preguntas, una breve explicación en cuanto a mi alimentación y un examen de sangre. Fue sumamente fácil y rápido, son personas muy amorosas y pacientes”.

La donante invitó a otras mujeres a que realicen su aporte. “Si eres una mamá con bastante producción y tienes la facilidad de donar leche materna, considéralo. Es un proceso bastante sencillo, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Tu aporte puede ser de gran ayuda para esos bebés y mamás que tanto lo necesitan. Sería un gesto tan precioso que te prometo que quedarás con el corazón lleno al saber que estás haciendo una acción tan linda”.