Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 18 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 18 de agosto.

Según el pronóstico elaborado por Blas Córdoba, del Imhpa, se espera Cielo nublado con aguaceros acompañados de actividad eléctrica.

Las condiciones climatológicas se están viendo afectadas por dos sistemas de baja presión y la onda tropical No. 23 de la temporada, la interacción estos sistemas son la raíz del mal tiempo que en las últimas horas ha afectado varios puntos de Panamá, explicó el especialista.

Para la mañana de este lunes, se esperan cielos de dispersos a nublados sobre la zona del Caribe. Mientras que en la zona del Pacífico se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica sobre los golfos de Chiriquí y Panamá, además de Panamá Este.

Para horas de la tarde, cielos nublados para el Caribe con aguaceros acompañados de actividad eléctrica. Lluvias aisladas para el área Pacífico.

Sinaproc mantiene alerta verde en todo el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene una alerta verde preventiva para todo el territorio nacional, la cual se genera el informe del Imhpa sobre los efectos indirectos del huracán Erin, que se desplaza actualmente por varias islas del Caribe.

Las recomendaciones de Sinaproc son:

- mantenerse atentos a las comunicados oficiales

- evitar cruzar ríos y quebradas crecidas

- reforzar techos y estructuras vulnerables

Para reportes de emergencia puede comunicarse al 520-4429/911