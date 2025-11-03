Ministra Molinar destaca entusiasmo y talento de los estudiantes en los desfiles patrios

El futuro de Panamá marchó este 3 de noviembre con paso firme y mirada en alto. <b>Miles de jóvenes estudiantes de todo el país salieron a las calles para celebrar los 122 años de vida republicana</b>, llenando de ritmo, color y orgullo nacional cada avenida. En sus manos, los instrumentos; en sus rostros, la emoción; y en sus corazones, la promesa de un país que sigue creyendo en su juventud. Desde temprano, el ambiente en la capital fue de fervor patriótico. <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">El presidente José Raúl Mulino,</a></b> junto a la primera dama <a href="/tag/-/meta/maricel-cohen-de-mulino">Maricel Cohen de Mulino </a>y su gabinete, encabezó los actos protocolares que iniciaron con la izada del pabellón nacional.