Clima en Panamá: fuertes lluvias y tormentas eléctricas afectan varias provincias este 3 de noviembre

Durante la tarde de este lunes 3 de noviembre se registran fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en distintas provincias del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) a través de su cuenta en X informó se prevén aguaceros dispersos acompañados de actividad eléctrica sobre diferentes provinvias del territorio panameño.

Según el reporte, las lluvias afectan principalmente a la comarca de Guna Yala, Colón, Panamá este, Panamá Oeste, comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y Chiriquí, mientras que en el resto del territorio nacional se mantienen nublados y lluvias de menor intensidad.

El radar de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) muestra que las tormentas con vientos y lluvias se desplazan hacia Colón, Panamá este, Panamá Oeste y áreas cercanas, por lo que las autoridades recomiendan evitar cruzar vías propensas a inundaciones, mantener distancia entre vehículos y precaución ante posibles desprendimientos de techos o caída de objetos.

Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas, vigente hasta el miércoles 5 de noviembre, producto de la incursión de la onda tropical No. 37.