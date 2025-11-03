Clima en Panamá: fuertes lluvias y tormentas eléctricas afectan varias provincias este 3 de noviembre

Durante la tarde de este lunes 3 de noviembre se registran fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en distintas provincias del país.<a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a> a través de su cuenta en X informó se prevén aguaceros dispersos acompañados de actividad eléctrica sobre diferentes provinvias del territorio panameño.Según el reporte, <b>las lluvias afectan principalmente a la comarca de Guna Yala, Colón, Panamá este, Panamá Oeste, comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y Chiriquí, mientras que en el resto del territorio nacional se mantienen nublados y lluvias de menor intensidad.</b>El radar de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) muestra que las <b>tormentas con vientos y lluvias se desplazan hacia Colón, Panamá este, Panamá Oeste y áreas cercanas</b>, por lo que las autoridades recomiendan e<b>vitar cruzar vías propensas a inundaciones, mantener distancia entre vehículos y precaución ante posibles desprendimientos de techos o caída de objetos.</b>Por su parte, el <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá </a>emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas, <b>vigente hasta el miércoles 5 de noviembre, producto de la incursión de la onda tropical No. 37.</b>