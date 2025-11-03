Presidentes de Panamá y Bolivia impulsan cooperación económica y diplomática

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/rodrigo-paz-pereira" target="_blank">El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz</a>, visitó este lunes 3 de noviembre al mandatario panameño <b>José Raúl Mulino</b> en el Palacio de Las Garzas.La visita de Paz coincide con los actos conmemorativos de los 122 años de la separación de Panamá de Colombia.<b>'Agradezco al presidente electo Rodrigo Paz, su visita en esta fecha tan especial para nuestra República', reveló Mulino en su cuenta de X.</b>