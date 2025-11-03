  1. Inicio
Mulino recibe al jugador de Grandes Ligas José ‘Chema’ Caballero durante las fiestas patrias

El deportista fue recibido por Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.
Por
Manuel Vega Loo
  • 03/11/2025 13:42
El presidente José Raúl Mulino dio la bienvenida este lunes 3 de noviembre al beisbolista panameño José Chema Caballero, quien milita en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York, y se encuentra en el país para participar en las celebraciones patrias.

Caballero y su equipo los Yankees de Nueva York quedaron eliminados de la serie mundial este miércoles 8 de octubre.

Los Yankees perdieron 5x2 ante los Azulejos de Toronto y quedaron eliminados en la serie Divisional de las Grandes Ligas por un global de 3-1.

Con esta derrota frente a los Azulejos de Toronto, los Yankees de Nueva York dijeron adiós a su anhelo de llegar a una segunda Serie Mundial de Grandes Ligas consecutiva y alargaron su sequía de títulos que se prolonga desde 2009.

Caballero asistió a los actos conmemorativos del 122° aniversario de la separación de Panamá de Colombia, realizados en el Palacio de las Garzas.

El deportista fue recibido por el mandatario y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, con quienes compartió en un ambiente de orgullo nacional.

