Mulino recibe al jugador de Grandes Ligas José ‘Chema’ Caballero durante las fiestas patrias

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a> dio la bienvenida este lunes 3 de noviembre al beisbolista panameño <b>José </b><i><b>Chema</b></i><b> Caballero</b>, quien milita en las Grandes Ligas con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/yankees-de-nueva-york-new-york-yankees-mlb-" target="_blank">los Yankees de Nueva York</a>, y se encuentra en el país para participar en las celebraciones patrias.Caballero y su equipo los Yankees de Nueva York quedaron eliminados de la serie mundial este miércoles 8 de octubre.<b>Los Yankees perdieron 5x2 ante los Azulejos de Toronto y quedaron eliminados en la serie Divisional de las Grandes Ligas por un global de 3-1.</b>