Acodeco inicia verificación por presuntas irregularidades en evento de Snowland Panamá

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó la tarde de este 24 de diciembre que comenzó de oficio una serie de acciones para verificar la publicidad difundida por la.empresa Snowland Panamá, tras denuncias sobre posibles irregularidades que habrían afectado a varios consumidores.

De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad realiza la revisión tanto de la información publicada en la página web de la empresa como del contenido promocional difundido a través de sus redes sociales, luego de que distintas personas dieran a conocer las quejas vinculadas al evento.

Acodeco reiteró su llamado a los consumidores y al público en general a presentar denuncias o quejas formales ante cualquier situación irregular que se registre durante una transacción comercial con proveedores de bienes o servicios.

Las quejas pueden interponerse en el Centro de Atención al Consumidor, ubicado en Plaza Córdoba, en Vista Hermosa, así como en cualquiera de las oficinas regionales a nivel nacional.

Para mayor información, la institución recordó que mantiene habilitada la línea telefónica 510-1300, disponible de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.