Acodeco inicia verificación por presuntas irregularidades en evento de Snowland Panamá

<b>La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</b> informó la tarde de este 24 de diciembre que comenzó de oficio una serie de acciones para verificar la publicidad difundida por la.<b>empresa Snowland Panamá</b>, tras denuncias sobre posibles irregularidades que habrían afectado a varios consumidores.<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.acodeco.gob.pa/inicio/noticias-panama-118/" target="_blank">De acuerdo con el comunicado oficial</a></b>, la entidad realiza la revisión tanto de la información publicada en la página<i> web</i> de la empresa como del contenido promocional difundido a través de sus redes sociales, luego de que distintas personas dieran a conocer las quejas vinculadas al evento.Acodeco reiteró su llamado a los consumidores y al público en general a presentar denuncias o quejas formales ante cualquier situación irregular que se registre durante una transacción comercial con proveedores de bienes o servicios.Las quejas pueden interponerse en el<b> Centro de Atención al Consumidor, ubicado en Plaza Córdoba</b>, en Vista Hermosa, así como en cualquiera de las oficinas regionales a nivel nacional. Para mayor información, la institución recordó que mantiene habilitada la línea telefónica 510-1300, disponible de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.