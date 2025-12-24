Antai habilita período de renovación de la declaración jurada de intereses

La <b><a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) </a></b>informó que <b>del 2 al 16 de enero de 2026</b> se ha establecido el <b>período oficial para la entrega de la renovación de la Declaración Jurada de Intereses Particulares</b>.La entidad recordó que en la <b>última página del formulario</b> se encuentra identificado un <b>código QR</b>, el cual incluye una <b>numeración de seguridad en la parte inferior</b> y debe ser <b>impreso de manera completa y legible</b> para que el documento sea válido.Antai advirtió que <b>los formularios impresos de forma incompleta</b>, en los que no se visualice correctamente el código QR y su numeración, <b>no serán recibidos durante la jornada de renovación</b>. En ese sentido, exhortó a todos los <b>sujetos obligados</b> a tomar las debidas precauciones para cumplir oportunamente con la entrega de su declaración jurada y <b>evitar posibles sanciones</b>, conforme a lo establecido en la normativa vigente.