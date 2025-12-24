Antai habilita período de renovación de la declaración jurada de intereses

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) informó que del 2 al 16 de enero de 2026 se ha establecido el período oficial para la entrega de la renovación de la Declaración Jurada de Intereses Particulares.

La entidad recordó que en la última página del formulario se encuentra identificado un código QR, el cual incluye una numeración de seguridad en la parte inferior y debe ser impreso de manera completa y legible para que el documento sea válido.

Antai advirtió que los formularios impresos de forma incompleta, en los que no se visualice correctamente el código QR y su numeración, no serán recibidos durante la jornada de renovación. En ese sentido, exhortó a todos los sujetos obligados a tomar las debidas precauciones para cumplir oportunamente con la entrega de su declaración jurada y evitar posibles sanciones, conforme a lo establecido en la normativa vigente.