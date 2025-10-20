Rodrigo Paz: perfil del economista que liderará Bolivia tras histórica victoria electoral

Bolivia vive las primeras horas de una nueva etapa política. Rodrigo Paz, un economista formado en Washington, quien hasta ahora era un gran desconocido para los círculos de la política tradicional, se impuso en el balotaje contra otro candidato de derecha, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), quien perdió su cuarto intento de llegar al Palacio Quemado.

Paz es hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), quien a su vez fue líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Su oposición a la dictadura militar le costó el exilio junto con su familia.

“Uno es producto de lo que vive, de lo que siente. Gran parte de mi historia, junto a mi gran hermano Jaime, fue crecer en la adversidad. Al principio no entendía por qué vivíamos en tantos países con las pocas pertenencias que teníamos. Después me di cuenta de que mi familia era de las que luchaban por la democracia”, dijo Paz a sus seguidores tras saber los primeros resultados.

El nuevo presidente tendrá la tarea de remontar la maltrecha economía del país andino, marcada por el desabastecimiento de combustible y el encarecimiento de alimentos básicos como el pan conocido como marraqueta, típico en la mesa de muchos bolivianos. Ante este panorama, los ciudadanos decidieron depositar su confianza en Paz para reducir cifras complejas, como el déficit nacional, cercano al 10 %.

Su plan forma parte de lo que denomina un “nuevo modelo económico” para Bolivia, en el que primará la liberalización de las exportaciones. En cambio, la expresión “capitalismo para todos” ha sido acuñada para describir la implementación de políticas económicas favorables al comercio informal, un sector que representa cerca del 80 % de la economía boliviana, de acuerdo con El País de Madrid.