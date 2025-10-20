  1. Inicio
Rodrigo Paz: perfil del economista que liderará Bolivia tras histórica victoria electoral

Rodrigo Paz, en su primera rueda de prensa tras ganar los comicios.
Por
José Vilar
  • 21/10/2025 00:00
El candidato de derecha logró capitalizar el descontento con el gobierno de Arce y la división de la izquierda, terminando con 20 de gobiernos del Movimiento al Socialismo

Bolivia vive las primeras horas de una nueva etapa política. Rodrigo Paz, un economista formado en Washington, quien hasta ahora era un gran desconocido para los círculos de la política tradicional, se impuso en el balotaje contra otro candidato de derecha, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), quien perdió su cuarto intento de llegar al Palacio Quemado.

Paz es hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), quien a su vez fue líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Su oposición a la dictadura militar le costó el exilio junto con su familia.

“Uno es producto de lo que vive, de lo que siente. Gran parte de mi historia, junto a mi gran hermano Jaime, fue crecer en la adversidad. Al principio no entendía por qué vivíamos en tantos países con las pocas pertenencias que teníamos. Después me di cuenta de que mi familia era de las que luchaban por la democracia”, dijo Paz a sus seguidores tras saber los primeros resultados.

El nuevo presidente tendrá la tarea de remontar la maltrecha economía del país andino, marcada por el desabastecimiento de combustible y el encarecimiento de alimentos básicos como el pan conocido como marraqueta, típico en la mesa de muchos bolivianos. Ante este panorama, los ciudadanos decidieron depositar su confianza en Paz para reducir cifras complejas, como el déficit nacional, cercano al 10 %.

Su plan forma parte de lo que denomina un “nuevo modelo económico” para Bolivia, en el que primará la liberalización de las exportaciones. En cambio, la expresión “capitalismo para todos” ha sido acuñada para describir la implementación de políticas económicas favorables al comercio informal, un sector que representa cerca del 80 % de la economía boliviana, de acuerdo con El País de Madrid.

¿Quiénes lo votaron?

No se entendería completamente la victoria de Paz sin el arrastre de votos que le aportó su candidato a la vicepresidencia, Edman Lara. Conocido por su popularidad en las redes sociales, donde difunde mensajes contra la corrupción bajo el alias de “Capitán Lara”, este expolicía de 40 años atrajo un caudal de apoyos de votantes desencantados con la gestión del presidente saliente, Luis Arce. Respaldado por una base cercana a la Iglesia evangélica, ha sido criticado por usar expresiones denigrantes contra sus adversarios políticos y algunos periodistas.

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), en lugar de emitir en X un rechazo directo al ganador de las elecciones, optó por dirigir sus críticas contra “Tuto” Quiroga, argumentando que el racismo fue el gran perdedor del balotaje.

La izquierda, dividida

El cisma de la izquierda boliviana se vio expresado en la boleta electoral de los comicios de agosto cuando la oferta de la izquierda se dividió en dos candidaturas: la del actual presidente del Senado Andrónico Rodríguez, y la del exministro de Gobierno de Luis Arce Eduardo del Castillo por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Por su parte, Evo Morales peleó su inhabilitación política hasta las últimas instancias. Fue en mayo pasado cuando el Tribunal Constitucional le negó la posibilidad de concurrir a las elecciones, tras subrayar la prohibición de su reelección.

La sentencia significó un capítulo más en el enfrentamiento con su antiguo pupilo político Luis Arce, quien fuera su exministro de Economía. Arce acusó a su mentor de querer desestabilizar el país con paros y cierres de calles con el único fin personal de regresar al poder que perdió en 2019 por un golpe de Estado.

Sobre Morales pesa una orden de captura en su contra por el caso de supuesta trata en contra de una menor de edad, por lo que se encuentra atrincherado en la región de El Chapare bajo la protección de sus seguidores. El exmandatario – que decidió separarse del MAS y formar su propio partido Evo Pueblo – aduce que es una persecución política producto de su enemistad con el que fuera uno de sus más grandes aliados.

