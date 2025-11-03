Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex primera ministra

El Gobierno de <b><a href="/tag/-/meta/peru">Perú</a></b> anunció este lunes que ha decidido <b>romper relaciones diplomáticas con <a href="/tag/-/meta/mexico">México</a></b>, tras informar que la ex primera ministra peruana <b>Betssy Chávez</b> <i>'está siendo asilada en la residencia de la embajada'</i> mexicana en Lima.<i>'El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México'</i>, informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela. El ministro explicó que esta decisión se ha tomado <i>'frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú'</i>.