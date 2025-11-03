  1. Inicio
Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex primera ministra

La ex primera ministra peruana Betssy Chávez en una fotografía de archivo.
La ex primera ministra peruana Betssy Chávez en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar
Por
Agencia EFE
  • 03/11/2025 17:42
El canciller Hugo de Zela calificó el gesto de México como un “acto inamistoso” y anunció el fin de las relaciones bilaterales entre ambos países.

El Gobierno de Perú anunció este lunes que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, tras informar que la ex primera ministra peruana Betssy Chávez “está siendo asilada en la residencia de la embajada” mexicana en Lima.

“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

El ministro explicó que esta decisión se ha tomado “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

