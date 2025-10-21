Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 21 de octubre

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama" target="_blank">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> pronosticó para este martes, <b>21 de octubre</b>, una jornada caracterizada por <b>cielos nublados, lluvias frecuentes y tormentas eléctricas</b> tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico.Durante la <b>mañana</b>, el Caribe permanecerá nublado con lluvias dispersas, especialmente entre <b>Costa Abajo de Colón, Bocas del Toro y la comarca Guna Yala</b>. En horas de la <b>tarde</b>, se prevén <b>aguaceros acompañados de tormentas</b> a lo largo de la vertiente, mientras que en la <b>noche</b> continuarán las precipitaciones intermitentes en la misma región.En el <b>litoral Pacífico</b>, la mañana iniciará con cielo nublado y lluvias sobre el <b>Golfo de Chiriquí, Darién</b> y sectores montañosos. El resto del Pacífico presentará <b>condiciones de parcial a totalmente nublado</b>. Para la tarde, el IMHPA anticipa <b>tormentas de moderadas a fuertes</b> en las provincias de <b>Chiriquí, Veraguas, Coclé, Azuero centro, Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Este y la comarca Emberá Wounaan</b>. En la noche, las lluvias continuarán entre <b>Chiriquí, Veraguas y Darién oriental</b>, con cielo nublado en el resto de la vertiente.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>28°C y 30°C</b> en gran parte del país, mientras que en zonas de montaña y la <b>Cordillera Central</b> podrían descender hasta <b>16°C</b>.En cuanto a los <b>vientos</b>, el Caribe Occidental experimentará ráfagas de <b>15 a 30 km/h</b> provenientes del <b>noroeste y norte</b>, mientras que el resto del Caribe registrará corrientes del <b>oeste y sur</b> con velocidades similares. En el Pacífico Occidental, se esperan vientos variables entre <b>10 y 25 km/h</b>.Las <b>condiciones marítimas</b> reflejan <b>olas de 0.8 a 1.2 metros</b> en el Caribe y entre <b>0.4 y 1.2 metros</b> en el Pacífico, con periodos de 7 a 13 segundos respectivamente.El <b>índice de radiación UV-B</b> se mantendrá entre <b>5 y 7 puntos</b>, con niveles de riesgo <b>moderado a alto</b> en gran parte del territorio nacional.