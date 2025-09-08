Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este lunes 8 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 8 de septiembre.

En horas de la mañana se esperan algunas lluvias y aguaceros dispersos sobre el Sur de la península de Azuero, Darién, Panamá Oeste, Panamá, Colón (Costa Arriba) y Comarca Gunayala, con cielos parcialmente nublado en el resto del país.

En horas de la tarde se esperan aguaceros con actividad eléctrica con intensidad de moderada a fuertes sobre la Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé y Panamá Oeste (Norte). En el resto del país se prevén cielos parcialmente nublados y aguaceros aislados con tormentas.

En horas de la noche se prevé que se mantengan algunas lluvias dispersas sobre Veraguas (Centro), la Comarca Ngäbe Buglé y Oriente de Chiriquí. En el resto del país se pronostica cielo parcialmente nublado.

Temperatura y radiación UV

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 31°C, sobre montañas y Cordillera Central entre 20ºC y 26ºC.

Los índices máximos estarán entre 05 y 09 (UV-B) con nivel de riesgo entre moderados y muy altos en el país.

Condiciones Marítimas y viento

En el litoral Caribe se esperan olas entre 0.61 m y 0.91 m de altura y periodos entre 06 y 07 segundos.

En el litoral Pacífico se prevén olas de 0.31 a 1.22 m de altura con periodos entre 10 y 13 segundos.

En horas de la mañana se esperan vientos predominantes de dirección Suroeste y Sur a lo largo del país con algunos episodios variables hacia la región Occidental, para horas de la tarde y noche en la vertiente del Caribe se esperan vientos de dirección Oeste y Noroeste y en el Pacífico vientos de dirección Suroeste y Sur. Se prevén velocidades hasta los 16 km/h a lo largo del país.