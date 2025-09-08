Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este lunes 8 de septiembre

El <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</b> (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 8 de septiembre.En horas de la mañana se esperan algunas <b>lluvias y aguaceros dispersos sobre el Sur de la península de Azuero, Darién, Panamá Oeste, Panamá, Colón (Costa Arriba) y Comarca Gunayala</b>, con cielos parcialmente nublado en el resto del país.En horas de la tarde se esperan <b>aguaceros con actividad eléctrica con intensidad de moderada a fuertes sobre la Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé y Panamá Oeste (Norte)</b>. En el resto del país se prevén cielos parcialmente nublados y aguaceros aislados con tormentas.En horas de la noche se prevé que se mantengan algunas <b>lluvias dispersas sobre Veraguas (Centro), la Comarca Ngäbe Buglé y Oriente de Chiriquí</b>. En el resto del país se pronostica cielo parcialmente nublado.<b>Temperatura y radiación UV</b>Las temperaturas máximas oscilarán entre <b>28°C y 31°C</b>, sobre montañas y Cordillera Central entre <b>20ºC y 26ºC</b>.Los índices máximos estarán entre <b>05 y 09 (UV-B) con nivel de riesgo entre moderados y muy altos en el país</b>.<b>Condiciones Marítimas y viento</b>En el litoral Caribe se esperan <b>olas entre 0.61 m y 0.91 m de altura y periodos entre 06 y 07 segundos</b>.En el litoral Pacífico se prevén <b>olas de 0.31 a 1.22 m de altura con periodos entre 10 y 13 segundos</b>.En horas de la mañana se esperan vientos predominantes de dirección Suroeste y Sur a lo largo del país con algunos episodios variables hacia la región Occidental, para horas de la tarde y noche en la vertiente del Caribe se esperan vientos de dirección Oeste y Noroeste y en el Pacífico vientos de dirección Suroeste y Sur. Se prevén velocidades hasta los 16 km/h a lo largo del país.