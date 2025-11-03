Mulino promete un 2026 de soluciones sociales y progreso para Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que 2026 será un año marcado por la materialización de soluciones largamente postergadas a los problemas sociales de Panamá, durante su participación en el Te Deum ecuménico por las fiestas patrias, el 3 de noviembre.

Según el mandatario, el próximo año traerá una transformación profunda para el país, por lo que hizo un llamado a los sectores productivos y políticos a trabajar en unidad por el futuro de la nación. “El país nos lo reclama y el pueblo panameño también”, enfatizó.

Mulino adelantó que el componente social será parte de su mensaje a la nación el próximo 2 de enero, aunque mantuvo en reserva los detalles hasta esa fecha. Subrayó que esta visión se construye “con mucho amor patrio y buena fe para que todo el país lo entienda y lo acate”.

Entre los pilares de esta agenda destacan la asignación de mayores recursos al sector social, a la infraestructura pública y a soluciones viales.

Además, el gobierno continuará reforzando la atención a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones, especialmente en las zonas más alejadas de la capital, gracias al trabajo coordinado entre el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El mandatario también hizo un llamado a celebrar las fiestas patrias con orden y tranquilidad. En este marco, informó que el abanderado de este año es el productor y empresario Rodolfo Moreno, en honor al sector agropecuario, “una actividad con la que me identifico”, señaló.