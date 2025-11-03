El universo de Octavio ‘Tabo’ Toral, entre la abstracción y la crítica social

El curador de la exposición ‘Tabo es Tabo’ Luis Guillén aseguró a<b> La Estrella de Panamá</b> que esta es su primera exhibición en el ámbito de la curaduría de arte. Más que ordenar las obras para que sigan una cierta coherencia, para Guillén el ser curador – con el apoyo de Carrizo - de una muestra artística significa contar una historia al visitante que se acerca a observarla. Para empaparse sobre quién era ‘Tabo’ y su visión artística, Guillén consultó diversas entrevistas a medios de comunicación. En esa búsqueda, encontró el hilo conductor con el cual elaborar una retrospectiva de la trayectoria de un artista que rompía los esquemas.'Traté de elegir piezas puntuales que sean representativas de ‘Tabo’ pero que la gente no haya visto. Algunas si son bastante tradicionales y traté de ir por ese lado', aseguró.Los temas sobre los que versaba ‘Tabo’ en sus obras eran variopintos: desde su retrato de personajes ficticios y su visión de la clase política hasta el retrato de diversas sillas que ilustran cualquier escenario apacible. De la obra de Toral, también se pueden rescatar a algunos personajes que habitan en ella como el ‘Homo Medievalis’ y el ‘Homo Pandemicus’, y el uso que le da a ciertas formas geométricas con la serie ‘No es un barco’. Un catálogo de obras que se unen a los diversos dibujos y abstractos que componen su portafolio artístico.Para ‘Tabo’, el arte es un vehículo para resaltar no solo las cosas malas, sino también los aspectos amables de la vida. Una premisa que se mantiene al paso del tiempo a través del trabajo de otros artistas.