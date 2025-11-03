Panamá recibe felicitaciones de EE.UU. y China pese a tensiones entre las potencias

En medio de un año marcado por tensiones entre Estados Unidos y China en Panamá por la creciente “influencia” de la otra en el país, ambas potencias internacionales dedicaron mensajes de felicitación al istmo por sus fiestas patrias.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, extendió sus felicitaciones a Panamá, destacando la relación bilateral entre el gobierno panameño y el estadounidense. “Nuestras dos naciones cimentan el camino hacia un futuro más seguro y próspero”, expresó.

Rubio, describió a Panamá como un “socio comprometido de Estados Unidos y un líder regional en el mantenimiento de la seguridad, el combate al narcotráfico y la gestión de la migración ilegal”, los cuales considera temas vitales para la estabilidad de la región.

Asimismo, el funcionario estadounidense enfatizó la importancia estratégica del Canal de Panamá y la cooperación mutua para su resguardo.

“Juntos, nuestras naciones comparten el peso de salvaguardar la seguridad del Canal de Panamá, una puerta de entrada estratégica para el comercio, que influye en la vida de millones de personas cada día”, afirmó.

Por su parte, la embajadora de la República Popular de China en Panamá, Xu Xueyuan, se unió a los panameños en la celebración de esta importante fecha a través de un mensaje en redes sociales.

Xu expresó su alegría por acompañar al pueblo en este 3 de noviembre, resaltando los lazos de amistad y cooperación que unen a China y Panamá. “Junto a los panameños, celebramos con orgullo las fiestas patrias de la gran República de Panamá”, manifestó la embajadora Xu.

Además, la embajadora tomó esta ocasión para lucir el traje típico nacional, la pollera, en fotos conmemorativas a esta fecha. La embajada también publicó un video en el que se resaltan los lazos de hermandad entre ambos países.

“Para China es un honor acompañar a Panamá en este camino de desarrollo y cooperación mutua”, destacó el video publicado en Instagram.

Finalmente, destacó que Panamá y China gozan de una relación sólida basada en el respeto mutuo.